«Тішся»: Артем Пивоваров х Оля Полякова у новій роботі представили ліричне бачення творчості Лесі Українки

У межах культурного проекту “Твої вірші, мої ноти”* Артем Пивоваров та Оля Полякова представляють спільну роботу “Тішся” на вірш Лесі Українки.

Пісня нагадує про те, що важливо дивитися на світ широко і не забувати про внутрішню дитину. У дитинстві ми багато мріємо, створюючи в уяві безліч сценаріїв нашого життя. У дорослому віці ми теж маємо пам’ятати, що самі є творцями свого майбутнього. І що б не сталося, завжди можна почати все спочатку. Цю ідею відображено у відео. Мольберти з пустими полотнами – символ нового старту та нових можливостей. Взявши в руки фарби, ми можемо намалювати що завгодно, тож наскільки яскравим та різнобарвним буде наше життя – залежить від нас самих. Зараз ми так само створюємо нову картину майбутнього українського народу. Квіти, що розпускаються на полотнах, символізують розквіт нації, початок нової прекрасної історії.

Зараз дивляться

– Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців. Тож я не міг оминути увагою цю видатну постать в проекті “Твої вірші, мої ноти”. Її творчість несе у собі національну ідею, зокрема нагадує про цінність волі та сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ. Як би важко не було, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми маємо зберегти та передати наступним поколінням, – коментує нову роботу Артем Пивоваров.

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Свої частини візуалізації артисти знімали окремо: Артем – в горах Словенії, Оля – на Дніпрі в Україні. У відео Полякова постала у незвичному, ніжному та чуттєвому образі.

– З приходом війни наші діти налякані, назавжди травмовані, ми окутані страхом за їх життя. Саме через цю пісню “Тішся” ми з Артемом звертаємося до дітей і дорослих словами Лесі Українки про те, що не потрібно забувати радіти кожній миті дитинства, мріяти і бути вільними у своїх думках та прагненнях, = коментує Оля Полякова. .

* ”Твої вірші, мої ноти” – авторський культурний проєкт Артема Пивоварова. Створений задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Налічує пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів.