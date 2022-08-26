Jerry Heil та Alyona Alyona випустили спільний альбом Дай Бог

Вони поєдналися у творчому тандемі ще на початку війни в Україні. Їхні світогляди співпали, мов пазли, а відчуття музики доповнили один одне у гармонійному звучанні. Спільні релізи «Рідні мої» та «ЧОМУ?» про біль та надію українців, миттєво поцілили в серця українців. А фіт KUPALA поклав початок великої кампанії з інтеграції української культури до Європи і навпаки.

– Наша ціль – зробити звучання української музики звичним для європейського слухача. Таким же звичним, як іспанська чи корейська музика зараз. Збагатити світову музику українським і розширити кордони української культури, – коментує роботу Jerry Heil.

Зараз дивляться

В EP увійшло чотири спільних треки alyona alyona та Jerry Heil, кожен з яких, до того ж, виконано у колабі з європейськими артистами з різних країн:

KUPALA ft. німецька співачка ela – про традиції, предків, та силу роду, цей трек вже розірвав плейлисти України та Європи. Viter viie ft. польський артист артист Gedz – про молодого козака та його втому від тяжкості досвіду, що ліг на його молодість. Zozulia ft. латвієць Ginger Mane – про трагедію сімей, героїзм простих людей і про гарт національної свідомості. Dai Boh ft. литовська співачка Monika Liu – титульний трек альбому, про рай і початок Землі, які цілком могли би бути й в Україні.

– Я, Ваня (Іван Клименко – музпродюсер та засновник ENKO) і Яна, приїхавши до Європи і розпочавши свій тур, прийняли рішення, що зараз як ніколи дуже важливо показати світові наші гармонії і наші мелодії, піднімаючи в треках важливі життєві істини. Одна із таких істин дуже сильно розкрита в треку «Дай бог». Ще до того, як був створений світ, існувала любов. І ми свято віримо в те, що любов об’єднає всіх людей на землі, і саме світло обов’язково переможе темряву, – поділилася реперка alyona alyona.

– В нашому ЕР зібрані треки, які передають наші емоції, переживання сьогодення. Це і сум, і радість, і довіра, і вдячність, і сумнів, і страх, і саме головне – це безмежна віра в нашу перемогу. Артисти, з якими ми об’єдналися на цьому альбомі, вони з різних європейських країн, але разом з нами однаково вірять в нашу перемогу, – додала alyona alyona.

Окрім того, одночасно із самим EP співачки презентують кліп на трек Dai Boh, який було відзнято у Вільнюсі разом із Monika Liu, яка цього річ яскраво представляла Литву на Євробаченні 2022.

– Я дуже вдячна alyona alyona та її команді за запрошення зробити цей трек. Не тільки тому що я підтримую Україну і мрію про її перемогу, а й тому що я вже давно спостерігаю за її творчістю – мені дуже подобається те, що вона створює. Музика дає нам можливість не мовчати, а гучно заявляти про свою позицію та підтримку України. Дай Бог! Це надія, це прохання, це молитва… Про мир та перемогу України, – коментує свою участь Monika Liu.

У поєднанні цих чотирьох пісень є вся вічність України: від минулого до сьогодні, від миру до війни, від боротьби до перемоги. Прослуховуючи їх, ти ніби з головою пірнаєш у все наше, і наскрізь просякаєш українськими культурою та етно-кодом, які існують з давніх-давен поза часом та простором. Це щось зрозуміле, але неосяжне, магічне, але реальне. І це те, що дає нашій автентичності хід у великий світ.

– Кожна колаба там — це ще одна сторона української душі. Кожен трек викликає у мене мурахи. А головне — люди в Європі не просто слухатимуть українську музику — вони чутимуть, ПРО ЩО ми зараз співаємо. А отже, знову і знову говоритимуть про питання російської війни в Україні, – підсумувала Jerry Heil.

Ще від початку російсько-української війни 24-го лютого Jerry Heil та alyona alyona разом та окремо взялися до допомоги Україні на культурному фронті. Під час свого масштабного туру по Європі вони відвідують волонтерські центри, допомагають біженцям, а також у будь-який спосіб пригортають увагу міжнародної спільноти до війни в Україні. Відтак, європейському народу, втомленому від української інформповістки, не вдається забути про одну з найголовніших проблем світу сьогодні. Вже восени alyona alyona рушають у тур по великих містах США. Аби і там гучно заявити про Україну, та залучити стільки допомоги, скільки тільки зможуть. А також, аби розширити культурну експансію України у широкий світ.