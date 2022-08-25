Dorofeeva – крапають: Дивитись кліп на новий україномовний трек співачки (ВІДЕО)

Зовсім інша DOROFEEVA у відео на новий чуттєвий трек «крапають».

– «крапають» – найемоційніша пісня з мого нового альбому «сенси», який вийде восени. Я завжди ділюся з вами тим, від чого може стати трохи легше. І мистецтво також лікує. В усі часи воно було голосом часу і відбивало те, що відбувається навколо, – розповідає Надя Дорофєєва про новий трек. – Картина, що була створена на знімальному майданчику, – вихід мого болю, моїх страхів і переживань, накопичених емоцій: від спокійних мазків до потоку хаотичних сплесків на полотні.

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Наше минуле, життя «до», було розфарбоване яскравими кольорами, потім прийшла війна і все стерла, затьмарила, перекреслила, але треба рухатися далі й малювати своє майбутнє – новими фарбами.

Під відео DOROFEEVA завдячує авторам пісні – Jerry Heil і Вані Клименко, а также українському художнику Євгену Лісняку “за те, що допоміг скерувати потік емоцій”.

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Відомо, що картина, яку співачка створює у відео, буде передана на благодійність – кошти від її продажу підуть на допомогу Україні у війні.

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