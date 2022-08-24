Прем'єри пісень до Дня Незалежності від Злати Огневич, Сергія Бабкіна та TAYANNA

В День незалежності українські зірки представили свої нові, патріотичні, символічні треки

Злата Огнєвіч – «Лелека»

«Лелека» – саме таку назву має благодійна ініціатива, яку разом з великою командою створила співачка Злата Огнєвіч. Лелека – як символ волi, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу. Невидима нитка, яка об’єднує та оберігає. Наш символ перемоги. У рамках проєкту була створена пісня та відзнято відеокліп. Пісню написав Олександр Лозовський, а над відео працювала команда режисера Антона Шатохіна.

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– Це історія однієї української родини.Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша «Лелека» – про кожного з нас. Вона про Україну, – говорить Злата Огнєвіч.

Головним героєм кліпу став актор, ведучий, а наразі сержант ЗСУ Даніель Салем. Також стартував продаж спеціального мерчу – патріотичних браслетів ручної роботи, які сьогодні кожен може придбати та долучитися до збору коштів для допомоги жінкам та дівчатам, постраждалим під час військових дій в кожному куточку країни. Всю інформацію ви можете отримати в соц. мережах співачки. На сьогодні вже продано понад 3000 продукції, мета проєкту зібрати 500000 грн.

23 серпня, у Львові відбулась презентація пісні та кліпу, до якої були долучені провідні лікарі, – гінекологи, волонтери та фонди, які опікуються людьми з первинними потребами. В заході, взяли участь жінки з дітками, переселенці, наші захисники з військових шпиталів. Для учасників були влаштовані майстер класи, розіграші подарунків та консультації лікарів. Кожен, хто відвідав захід, не залишиться без уваги та подарунків. Саме зараз ми створюємо нову главу нашої історії. Наші хлопці на лінії вогню, жінки – підтримка та опора. Тож давайте робити добрі справи – даруйте добро.

Сергій Бабкін – «Далі ми самі»

Сьогодні, в День Незалежності України, відбувся реліз нового міні-альбому співака та музиканта Сергія Бабкіна. Тринадцята в дискографії артиста платівка отримала назву «Далі ми самі» та складається з семи композицій та чотирьох віршів. Усі пісні, що увійшли до нього, були створені та записані Бабкіним після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У EP відображені страждання, злість, єдність і рішучість до перемоги, які відчуває український народ протягом півроку війни. Роялті, які артист отримає від стрімінгу міні-альбому, передаватимуться волонтерським організаціям, які опікуються в першу чергу мешканцями та ТРО його рідного Харкова.

Запис міні-альбому проходив в мюнхенській Mastermix Studio, відомою співпрацею з такими світовими зірками, як Madonna, Depeche Mode, Eros Ramazzotti, Boney M та інші, а зведення та мастерінг – у провідній українській студії 211.

Особливо місце в міні-альбомі займає композиція «Заповіт» – адаптація найвідомішого вірша Тараса Шевченка, музичною основою якої стала легендарна композиція Боба Марлі No Woman No Cry. Духом Кобзаря просякнута вся платівка, починаючи з обкладинки, що є алюзією на класичний портрет Тараса Григоровича, і закінчуючи поетичними вставками між піснями.

– Коли у квітні ми видали сингл «Далі Ми Самі», я дуже сподівався, що це стане єдиною композицією, написаною мною під час війни. Але війна продовжується і донині… Всі ці місяці мої думки складалися у рими, з’являлися мелодії і народжувались нові пісні. Доля звела мене з талановитими музикантами, за допомогою яких мені вдалося втілити свої ідеї в життя. Це, в першу чергу, Євген Базіян, який не тільки став саундпродюсером міні-альбому, але і заграв на віолончелі, контрабасі та скрипці. Євген зібрав неймовірну команду, зокрема запросив на запис чудового цимбаліста зі Львова та диво-барабанщика з Відня. Також ми неймовірно вдячні хлопцям з мюнхенської студії Mastermix, які не лише безкоштовно надали нам приміщення та обладнання, але й самі працювали безкоштовно у свої вихідні дні. Все це дуже надихало, тож майже всі пісні були записані з першого дублю, тут і зараз, практично наживо. Я сподіваюсь, що у слухачів під час прослуховування виникне відчуття, ніби вони слухають це на концерті, і отримують всі ті емоції, які відчуваєш лише на живих виступах, – розповів Сергій Бабкін.

TAYANNA – «Дороги»

У День Незалежності України співачка TAYANNA презентує оптимістичну пісню та кліп «Дороги».

Це чуттєва прем’єра, в якій кожен українець пізнає себе та свій внутрішній стан. У тяжкий час для держави, що півроку знаходиться у стані війни, TAYANNA змогла віднайти красиві, влучні слова та створила пісню, що мотивує на перемогу, притягує зміни на краще.

Як розповідає співачка, війна відбувається не тільки на фронті. Вона стосується кожного ще й тому, що саме зараз всі наші глибокі страхи, увесь стрес, що сидів десь всередині — все це сплило назовні. Багато людей, з якими спілкувалася TAYANNA, ділились із нею відчуттями психологічного тиску та певного відчуження: жалітися не можна, треба бути сильним, ти ніби увесь час сам на сам зі своїми проблемами та переживаннями. У перервах між цими розмовами, у щирому бажанні розрадити колективний біль, і була народжена пісня та ідея кліпу «Дороги».

– Пісню «Дороги» я написала, коли вперше потрапила до Польщі під час війни. Я розмістилась в крихітному номері готелю, відчуття дому зникло зовсім, прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Мені було важко уявити, що так зараз живуть мільйони людей — і ніхто з них не знає, коли знов опиниться вдома та побачить рідних. Я плакала і писала цю пісню, згадуючи своє минуле життя: скільки доріг я обійшла та скільки очей побачила, – розповіла TAYANNA.

«Дороги» — надихаюча мотивація від співачки, яка наголошує, що навіть в тому мороці, в якому ми зараз перебуваємо, можна віднайти проміння світла. Вони знаходяться всередині нас. Використовуючи образи польових квітів, TAYANNA пропонує пригадати наше колективне дитинство, дорогу до бабусі в рідне село — часи, коли ми вміли радіти простим речам та навколишній природі. За словами співачки, найкращі ліки від сьогоднішнього стресу — це саме спроби віднайти той прекрасний «внутрішній рідний край». Треба пройти шлях до самого себе, пригадати, що тебе формувало і робило щасливим — тоді навколо встеляться самі лише квіти. І це відчуття подарує наснагу долати всі труднощі та випробування сьогоднішнього дня.

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