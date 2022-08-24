Після шести англомовних альбомів, саме цей трек став початком україномовної творчості INTUI

Олександр розповідає, що ця пісня була написана ще 2 роки тому і була присвячена та подарована дружині на День народження. «‎Дівчина бойова» була написана про жінок, які навіть будучи вдома, виконують «бойові задач» по вихованню та догляду за дітьми, керуванню сімейними справами. Проте після 24 лютого ця пісня набула ще один сенс.

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– Пісня була написана ще задовго до війни, у спокійних умовах. Саме тоді я шукав новий саунд, новий вайб, і хотів додати зміни у свою творчість. Було велике бажання писати щось життєстверджувальне, драйвове, оскільки англомовні пісні були більш філософські та складні. І надихнувшись красою та силою своєї дружини народилась пісня «‎Дівчина бойова».