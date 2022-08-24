Фільми Marvel: офіційна хронологія для перегляду

Якщо ви давно плануєте познайомитися ближче з всесвітом Marvel, то найкраще братися за цю серйозну справу, добре підготувавшись. А саме – склавши список фільмів у правильній хронології, щоб максимально поринути у фантастичний кіно всесвіт.
Незалежно від того, чи хочете ви «йти» в порядку випуску Marvel, в хронологічному порядку або в остаточному порядку, який включає кожен проект, короткометражний або повнометражний фільми, ми зібрали для вас список, який охоплює все!
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Приготуйтеся засісти за перегляд з величезним відром попкорну, тому що вам багато, дуже багато часу, але повірте, воно того варте.
Отже, варіант 1. Як дивитися фільми Marvel у хронологічному порядку:
- Капітан Америка: Перший месник
- Капітан Марвел
- Залізна людина
- Неймовірний Халк
- Залізна людина 2
- Тор
- Месники
- Тор: Темний Світ
- Залізна людина 3
- Капітан Америка: Зимовий солдат
- Вартові Галактики
- Вартові Галактики Том. 2
- Месники: Ера Альтрона
- Людина-мураха
- Капітан Америка: Громадянська війна
- Чорна Пантера
- Людина-павук: Повернення додому
- Чорна вдова
- Доктор Стрендж
- Тор: Рагнарек
- Людина-мураха та Оса
- Месники: Війна нескінченності
- Месники: Фінал
- Шанг-Чі та легенда десяти кілець
- Людина-павук: Далеко від дому
- Вічні
- Людина-павук: Шляхи додому немає
- Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля
Варіант 2. Як дивитися фільми Marvel у порядку за датою випуску:
Фаза 1:
- Залізна людина
- Залізна людина 2
- Тор
- Капітан Америка: Перший месник
- Месники
Фаза 2:
- Залізна людина 3
- Тор: Темний Світ
- Капітан Америка: Зимовий солдат
- Вартові Галактики
- Месники: Ера Альтрона
Фаза 3:
- Капітан Америка. Громадянська війна
- Доктор Стрендж
- Вартові Галактики 2
- Людина-павук: Повернення додому
- Тор: Рагнаре
- Чорна Пантера
- Месники: Війна нескінченності
- Людина-мураха та Оса
- Капітан Марвел
- Месники: Фінал
- Людина-павук: Далеко від дому
Фаза 4:
- Чорна вдова
- Шанг-Чі та легенда десяти кілець
- Вічні
- Людина-павук: Шляхи додому немає
- Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля
Варіант 3. Повне занурення у всесвіт! Як дивитися всі фільми, серіали, ТВ-шоу, які стосуються того, що відбувається у всесвіті Marvel в хронологічному порядку:
- Капітан Америка: Перший месник
- Агент Картер (Marvel One-Shot)
- Агент Картер 1-2 сезон
- Капітан Марвел
- Залізна людина
- Неймовірний Халк
- Залізна людина 2
- Консультант (Marvel One-Shot)
- Кумедний випадок стався на шляху до Молота Тора (Marvel One-Shot)
- Тор
- Месники
- Пункт 47 (Marvel One-Shot)
- Залізна людина 3
- Хай живе король (Marvel One-Shot)
- Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 1 по 7 серії
- Тор: Темний Світ
- Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 8 по 16 серії
- Капітан Америка: Зимовий солдат
- Агенти Щ.І.Т. 1 сезон, з 17 по 22 серії
- Вартові Галактики
- Вартові Галактики 2
- Шибайголова 1 сезон
- Агенти Щ.І.Т. 2 сезон, з 1 по 19 серії
- Джессіка Джонс 1 сезон
- Месники: Ера Альтрона
- Агенти Щ.І.Т. 2 сезон, з 20 по 22 серії
- Шибайголова 2 сезон
- Люк Кейдж 1 сезон
- Людина-мураха
- Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, з 1 по 14 серії
- Плащ та кинджал 1 сезон
- Залізний кулак 1 сезон
- Плащ та кинджал 2 сезон
- Захисники 1 сезон
- Втікачі 1 сезон
- Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, серії з 15 по 19
- Каратель 1 сезон
- Капітан Америка: Громадянська війна
- Агенти Щ.І.Т. 3 сезон, серії з 20 по 22
- Чорна Пантера
- Чорна вдова
- Втікачі 2 сезон
- Нелюди 1 сезон
- Джессіка Джонс 2 сезон
- Втікачі 3 сезон
- Людина-павук: Повернення додому
- Агенти Щ.І.Т.: Рогатка 1 сезон
- Люк Кейдж 2 сезон
- Доктор Стрендж
- Агенти щита. 4 сезон, з 1 по 8 серії
- Залізний кулак 2 сезон
- Шибайголова 3 сезон
- Агенти Щ.І.Т. 4 сезон, з 9 по 22 серії
- Каратель 2 сезон
- Джессіка Джонс 3 сезон
- Тор: Рагнарек
- Агенти Щ.І.Т. 5 сезон, з 1 по 19 серії
- Людина-мураха та Оса
- Месники: Війна нескінченності
- Агенти Щ.І.Т. 5 сезон, з 20 по 22 серії
- Агенти Щ.І.Т. 6 сезон
- Агенти Щ.І.Т. 7 сезон
- Месники: Фінал
- ВандаВіжен 1 сезон
- Сокіл та Зимовий Солдат 1 сезон
- Шанг-Чі та легенда десяти кілець
- Людина-павук: Далеко від дому
- Вічні
- Людина-павук: Шляху додому немає
- Соколине Око
- Що якщо…? 1 сезон (альтернативний графік)
- Локі 1 сезон (альтернативний графік)
- Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля
- Місячний лицар
- Міс Марвел
За матеріалами www.cosmopolitan.com