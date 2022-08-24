Анна Трінчер з мамою та бабусею випустили кавер на легендарну пісню «‎Рідна мати моя»‎

Пісня символічна для всієї родини Анни. Співачка розповіла, що з самого дитинства бабуся співала її Ані, чим привила любов до українського фольклору.

Також Анна поділилася, як з’явилася ідея, та що відчувала при записі каверу разом з бабусею та мамою:

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– Мені дуже пощастило мати таких жінок у своєму роді. Мама і бабуся харизматичні, енергійні та сильні жінки! Вони – моя мотивація і великий приклад на все життя. Я мріяла увіковічнити нас трьох у спільній праці, щоб крізь роки показувати її своїм дітям, їхнім онукам. Ідея була записати кавер удвох з бабусею, та вже у процесі ми зрозуміли, що для повноцінної картини не вистачає пазлика. Тому я одразу запропонувала мамі зробити тріо і записала її на спільний урок з вокалу.

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Бабуся Анни Трінчер часто з’являлася у соціальних мережах співачки та щоразу викликала неабиякої активності серед її фоловерів. Анна кличе бабусю «Ба», підписники надихаються її любов’ю до життя, енергетикою та активністю у свої 76 років. Бабуся Анни поділилася своїми думками:

– В дитинстві мама мені дуже часто співала цю пісню, саме через це я полюбила її. Коли народилася моя онучка Аня, я виконувала їй «Рідна мати моя» й прививала в цілому любов до української музики. Інколи навіть думала, що Аня буде ненавидіти цю пісню, адже ми її співали скрізь, проте вийшло навпаки.

Мама Анни теж має прихильність серед підписників у соціальних мережах. Можна було помітити дуже ніжні та теплі відносини між ними. Мама також поділилася своїми емоціями з приводу колаборації:

– Аня у нас майстер вигадувати різні креативи та колаборації. Записати пісню жіночою династією, зібрати нас втрьох і записати пісню-згадку для нашого роду – дуже хороша ідея.

Співачка розповіла, що на запис каверу жіночою династією наштовхнула повномасштабна війна в нашій країні. Саме вона пробудила розуміння сили роду. Мало хто може зрозуміти це за все своє життя, проте коли приходить це усвідомлення, ти черпаєш багато сили та енергії зі свого дерева роду. Цією роботою співачка підкреслює важливість сім’ї у житті людини, адже тільки найближчі люди зателефонують та підтримають у складний час.