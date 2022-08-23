Арестович показав як виглядав у дитинстві – ФОТО

Радник Офісу Президента України поділився архівною світлиною

На своїй офіційній сторінці в Instagram Олексій Арестович опубліковав чорно-білий архівний знімок, на якому він зображений ще зовсім юним. Український політик позував зі стрижкою з чубчиком і брутально дивився у камеру.

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Арестович не проґавив можливість покепкувати над собою. В описі до дитячого фото радник Офісу Президента написав, що фотографу вдалося «‎спіймати» його справжнього, а не «‎Люсю», якою він постійно прикидається.