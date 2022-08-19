Макс Барських: «Колишніх українців не буває»

На концерті співака у Нью-Йорку (США) глядачі скандували «Слава Україні»

Днями у своєму Instagram Макс Барських опублікував відео з концерту в Америці, який розчулив українців до сліз. Співак звернувся до глядачів зі словами подяки та підкреслив, що де б не були наші люди, колишніх українців не існує.

Зараз дивляться

Не звикайте до війни в Україні: потужний виступ Макса Барських на Billboard MusicCon

– Нас розкидало по всьому світу, але Україна завжди живе у нашому серці. Дякую вам за запрошення, бо це також свого роду поміч нашій країні. З кожного концерту, який я зараз даю, частина коштів перераховується на допомогу нашій державі, – прокоментував співак і під скандування «Слава Україні» виконав пісню «Буде весна».