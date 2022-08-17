Нацвідбір на Євробачення 2023: Суспільне почало прийом заявок на участь

Суспільне оголосило про старт прийому заявок на Євробачення-2023

Кінцевий термін подачі заявок — 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.

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Що ж змінеться цьогоріч у Нацвідборі?

Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування. Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі. Мова пісні — будь-яка, крім мови держави-агресора. Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою. Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного.

А ще новина – музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) стане офіційним музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення.

– Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Я знаю, що такі люди в нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братись за улюблений інструмент і долучатись до відбору. Приймання заявок триватиме до 15 жовтня, тож у вас є майже два місяці, щоб створити свою переможну пісню, яка дихає новою Україною, пісню, яка зачепить і надихне світ, — розповів Дмитро Шуров.