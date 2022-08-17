Нацвідбір на Євробачення 2023: Суспільне почало прийом заявок на участь

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Суспільне оголосило про старт прийому заявок на Євробачення-2023
Кінцевий термін подачі заявок — 15 жовтня 2022 року. Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua.
Що ж змінеться цьогоріч у Нацвідборі?
А ще новина – музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) стане офіційним музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення.
– Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Я знаю, що такі люди в нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братись за улюблений інструмент і долучатись до відбору. Приймання заявок триватиме до 15 жовтня, тож у вас є майже два місяці, щоб створити свою переможну пісню, яка дихає новою Україною, пісню, яка зачепить і надихне світ, — розповів Дмитро Шуров.