Вбивство Галини Гатчінс: Алек Болдвін не випадково застрелив операторку – ФБР

Федеральне бюро розслідувань США спростувало версію актора щодо трагедії на знімальному майданчику фільму «Іржа», що сталася 22 жовтня в передмісті Санте-Фе, Нью-Мексико. Тоді загинула операторка Галина Гатчінс.

Як заявляв сам Алек Болдвін, він не натискав на спусковий курок пістолета. Однак звіт ФБР, підготований за результатами слідчої експертизи, заперечує його слова. Про це повідомляє deadline.

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«‎Слідчий експеримент показав, що на курок револьвера треба було натиснути, щоб він вистрелив. Зі зведеним на чверть або навіть наполовину курком пістолет не можна було змусити стріляти без натискання на спусковий гачок», – йдеться у звіті ФБР.

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