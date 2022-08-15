ТОП-5 серіалів, які виходять у серпні 2022: Що подивитись

Ми зібрали п’ятірку найочікуваніших серіальних прем’єр на будь-який смак, які допоможуть хоча б на кілька годин відволіктися від новинної стрічки та перезавантажитись. Які нові серіали виходять у серпні 2022 року, і що варто подивитися

Пісочний чоловік

Жанр: фентезі

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У ролях: Том Старрідж, Гвендолін Крісті, Вів’єн Ачеампонг, Бойд Голбрук, Чарлз Денс, Асим Чаудрі, Санджієв Бхаскар

Це екранізація популярних коміксів Ніла Геймана, на яку вже багато років чекають всі фани. Як і комікс, «Пісочний чоловік» розповідає історію про Сон, головного Пісочного чоловіка. Після довгих років ув’язнення володар снів Морфей повертається і відправляється у подорож світами, щоб знайти те, що у нього вкрали, та повернути колишню могутність.

В головній ролі – надзвичайно хариматичний британський актор Томас Старрідж.

Цікаво, що перші спроби адаптації почались… у 1991 році. І знадобився 31 рік, щоб серіали таки вийшов у світ, тож, не дивно, що ставки на нього робляться величезні.

Дата виходу: 5 серпня 2022

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Дім Дракона

Жанр: фентезі, драма

У ролях: Метт Сміт, Міллі Алькок, Емма Д’Арсі, Олівія Кук, Грем Мактавіш

Дім Дракона — це довгоочікуваний приквел до серіалу «Гра престолів», а якому зображуватимуться події, що відбувалися за 200 років до описаних у оригінальному телесеріалі, а саме — розквіт Дому Таргарієнів. Сценарій написаний Раяном Конделом на основі книги Джорджа Мартіна «Вогонь і кров».

Дата виходу: 21 серпня 2022

Я є Грут

Жанр: анімаційний фільм, фентезі

У ролях: Він Дизель, Бредлі Купер

І так, ви все правильно зрозуміли! На екрани виходить анімаційний міні-серіал про одного з наймиліших героїв всесвіту Marvel, одного з команди Стражів Галактики – малюка Грута. Звичайно, його кращого друга – Єнота Ракету ми також побачимо у цьому проекті!

Дата виходу: 10 серпня 2022

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Історії ходячих мерців

Жанр: фантастика, жахи

У ролях: Eнтоні Едвардс, Паркер Поузі, Олівія Манн, Денні Рамірез, Даніелла Пінеда

Це серіал-антологія, події якого відбуватимуться у культовому пост апокаліптичному всесвіті. Для всіх фанів «Ходячих мерців» – просто must see!

Дата виходу: 14 серпня 2022

Андор

Жанр: наукова фантастика, пригоди

У ролях: Дієго Луна, Стеллан Скошгорд, Женев’єв О’Рейліd, Кайл Соллерd, Деніз Гофd, Адріа Архона, Фіона Шоу, Форест Вітакер

В останній день літа на Disney+ вийде серіал із всесвіту «Зоряних війн», який є приквелом до фільму «Бунтар один» 2016 року. Головну роль у серіалі зіграй той самий актор, якого ви бачили в фільмі – Дієго Луна. За трейлерами зрозуміло, що події, яку будуть показані в серіалі, відбуватимуться за 5 років до подій, показаних у фільмі.

Дата виходу: 31 серпня 2022

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