Деніз Даус, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз», померла від тяжкої хвороби

Американська актриса, зірка серіалу «Беверлі-Гіллз», 90210, Деніз Даус померла у віці 64 років після боротьби з тяжкою формою менінгіту Сестра Даус підтвердила сумну новину, залишивши повідомлення на сторінці актриси в Instagram. Зараз дивляться

– З дуже важким серцем я повідомляю всім, що моя сестра Деніз Даус вирушила назустріч нашій родині у вічному житті. Деніз Івонн Даус була дивовижною сестрою, неперевершеною, прославленою актрисою, наставницею та режисеркою. Вона була моїм найкращим другом і останнім членом родини. Деніз любила вас усіх. Я знаю, що вона спостерігає за нами з любов’ю. Я прошу усамітнення і ваших молитв, — написала Трейсі Даус.

Декількома днями раніше повідомлялося, що актриса впала в кому під час госпіталізації.

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Деніз Даус найвідоміша своїми ролями місіс Івонн Тізлі в серіалі Беверлі-Хіллз, 90210, судді Ребеки Дамсен у серіалі CBS Страж і лікарки Ронди Пайн у серіалі HBO Небезпека. Вона також знімалася в таких популярних серіалах, як Анатомія пристрасті, Доктор Хаус, Кістки та багато інших.

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