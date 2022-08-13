Знай наших: Українські IT-фахівці навчатимуть британців у Метавсесвіті

Україна, безумовно, може пишатися своїми IT-вцями. Велика кількість українців працюють у глобальних компаніях світу, розробляють застосунки та програми, що добре відомі та успішно використовуються в багатьох країнах і складають конкуренцію світовим гігантам. Велику роль в цьому відіграє технічна освіта, яку отримують майбутні фахівці. Відомо, що навчальні програми, розроблені українськими освітніми IT-компаніями, вважаються одними з найсильніших у світі.

Український освітній IT-продукт стає все більш затребуваним. Про це, наприклад, говорить запуск у Великій Британії освітньої платформи від українського провайдера Edtech – компанії DAN. IT education, що впроваджує глобальну міграцію навчання до Метавсесвіту. Попри російську агресію, українська компанія вийшла на глобальний ринок, і завдяки дружнім відносинам з країною, першою стало Сполучене Королівство.

Зараз дивляться

«Росіяни руйнують наш реальний світ, а ми творимо паралельний світ метавсесвіту, і вони не зможуть його зруйнувати, – говорить засновник DAN. IT education Едді Прилепський. – Ситуація, звісно, ​​дуже напружена, але ми працюємо ефективніше, ніж до війни — наша мотивація вища. Ми хочемо довести, що Україна, як і раніше, сильна і що український народ – висококваліфіковані люди».

Метавсесвіт – це імерсивна цифрова реальність, в якій користувачі можуть взаємодіяти та здобувати освіту у віртуальній реальності. Студенти, створюючи свого аватара – цифрову копію самого себе, навчаються нової спеціальності, відвідують заняття, переходячи від класу до класу, можуть зустрічати один одного у кулуарах, спілкуватись, брати участь у спонтанних дискусіях та надихати один одного так, як це просто неможливо за допомогою навіть сучасних технологій відео- або телеконференцій.

Примітно, що саме українська компанія є першою, хто запровадив навчання за IT-спеціальностями в метавсесвіті.

Журналіст впливового британського видання The Times Constance Kampfner пише у своєму матеріалі: «Українці відчиняють двері в метавсесвіт у Британії. Освітня платформа запускається вже через кілька тижнів після того, як її співробітники були змушені тікати з країни через російське вторгнення. DAN. IT Metaverse пропонує інтерактивні онлайн-курси в таких областях, як аналіз даних, машинне навчання та програмування у 360-градусному віртуальному просторі. Його мета – допомогти заповнити пробіл у навичках у технологічному секторі, з моделями навчання, натхненними тими, що використовуються в Mamram – елітному комп’ютерному підрозділі Армії оборони Ізраїлю».

Слідом за Британією та країнами ЄС навчання у метавсвесвіті стане доступним і для українців. Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами запустило проєкт IT Generation, учасником якої також стала українська компанія DAN. IT Education. Тож наприкінці серпня стартує набір студентів та навчання з програмування, веброзробки, вебдизайну та маркетингу. Студенти матимуть можливість створити та запустити власний стартап на фінальному етапі проєкту, а по закінченню курсу платформа сприятиме у працевлаштуванні.