Новий канал>G.space>Новини

Cloudless Orchestra: зміна назви, прощання з вокалістом та новий трек

Cloudless Orchestra: изменение названия, прощание с вокалистом и новый трек

Популярний український гурт Cloudless, що був неоднократними учасниками відбору на Eurovision, випустив новий трек, поміняв свою назву та вже вкотре розійшовся з вокалістом Юрою Каналошом.

Сьогодні побачив світ їх трек «Чекаю». Пісня була написана у творчій колаборації музикантів гурту та відомого саундпродюсера Сергія Любинського. Текст та ідея належать вже колишньому вокалісту гурту Юрі Каналошу.

— Пісня «Чекаю» — крик душі українців, кожен з яких чекає на своє: чекає на перемогу, чекає на рідних, чекає на коханих, на повернення додому. Ми не виключення – ми кожного дня чекаємо саме на перемогу, повернення додому та зустрічі з рідними, — коментують музиканти.

Зараз дивляться

Гурт зізнається, що вони задумались над зміною назви ще роки два тому. 

— Нам подобається концепція музичного колективу, не як гурту, а саме як оркестру. Ідея стала актуальною, коли ми вкотре розійшлись із нашим вокалістом Юрою через численні розбіжності у творчих поглядах та певну несумісність. Ми остаточно зрозуміли, що було б круто пробувати себе у співпраці з різними вокалістами та інструменталістами. Ми неоднократно читали критику в свою сторону, що це закос під переможців Євробачення Kalush Orchestra. Але це не так, адже існує дуже багато гуртів з аналогічними назвами — Submotion Orchestra, Cinematic Orchestra, Hidden Orchestra і саме в їх сторону ми дивились вже не менше двох років.

Андрій Хливнюк розповів як відволікається на службі (ФОТО)

Зараз Cloudless Orchestra знаходяться в Європі — хлопці поставили собі за мету зібрати мільйон гривень для допомоги українцям. Вони вже проїхали близько 10000 км у семи країнах та відправили 200000 грн кільком бригадам та волонтерським організаціям. Виступають Cloudless Orchestra скрізь, де є можливість бути почутими — не тільки грають на великих музичних фестивалях, а й дають імпровізовані концерти на центральних площах міст.

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

— Ми розуміємо, що люди в Європі втомились від війни, саме тому ми усіма можливими засобами намагаємося їм про неї нагадати. Сьогодні — переломний момент для багатьох, я, наприклад, перестав спілкуватися з родиною, яка мешкає в Донецьку і підтримує російський фашизм. У нас усіх немає іншого вибору, — коментує засновник гурту Антон Панфілов.

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь