Cloudless Orchestra: изменение названия, прощание с вокалистом и новый трек

Популярний український гурт Cloudless, що був неоднократними учасниками відбору на Eurovision, випустив новий трек, поміняв свою назву та вже вкотре розійшовся з вокалістом Юрою Каналошом.



Сьогодні побачив світ їх трек «Чекаю». Пісня була написана у творчій колаборації музикантів гурту та відомого саундпродюсера Сергія Любинського. Текст та ідея належать вже колишньому вокалісту гурту Юрі Каналошу.

— Пісня «Чекаю» — крик душі українців, кожен з яких чекає на своє: чекає на перемогу, чекає на рідних, чекає на коханих, на повернення додому. Ми не виключення – ми кожного дня чекаємо саме на перемогу, повернення додому та зустрічі з рідними, — коментують музиканти.

Зараз дивляться

Гурт зізнається, що вони задумались над зміною назви ще роки два тому.

— Нам подобається концепція музичного колективу, не як гурту, а саме як оркестру. Ідея стала актуальною, коли ми вкотре розійшлись із нашим вокалістом Юрою через численні розбіжності у творчих поглядах та певну несумісність. Ми остаточно зрозуміли, що було б круто пробувати себе у співпраці з різними вокалістами та інструменталістами. Ми неоднократно читали критику в свою сторону, що це закос під переможців Євробачення Kalush Orchestra. Але це не так, адже існує дуже багато гуртів з аналогічними назвами — Submotion Orchestra, Cinematic Orchestra, Hidden Orchestra і саме в їх сторону ми дивились вже не менше двох років.

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Зараз Cloudless Orchestra знаходяться в Європі — хлопці поставили собі за мету зібрати мільйон гривень для допомоги українцям. Вони вже проїхали близько 10000 км у семи країнах та відправили 200000 грн кільком бригадам та волонтерським організаціям. Виступають Cloudless Orchestra скрізь, де є можливість бути почутими — не тільки грають на великих музичних фестивалях, а й дають імпровізовані концерти на центральних площах міст.

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— Ми розуміємо, що люди в Європі втомились від війни, саме тому ми усіма можливими засобами намагаємося їм про неї нагадати. Сьогодні — переломний момент для багатьох, я, наприклад, перестав спілкуватися з родиною, яка мешкає в Донецьку і підтримує російський фашизм. У нас усіх немає іншого вибору, — коментує засновник гурту Антон Панфілов.

