Настя Каменських ‎– «‎Коли мине війна»: слухаємо прем’єру пісні!

«‎Коли мине війна» – нова лірична пісня співачки NK про ніжні, але в той час міцні почуття українських жінок. Вони говорять про свою любов, що живе поза часом і простором. Про смуток та журбу, бо так хочеться попри біди бути разом з коханими.

Зараз дивляться

Сила цих почуттів щодня плекає віру в те, що війна скоро закінчиться. І не дивлячись на те, що кожна з них не одинока й повсюди є люди, але куди не глянь, ввижаються карі очі та чутно його голос. Таким коханням пишаються, адже воно робить нас сильнішими.

Dorofeeva випустила перший трек українською: raznotsvetnaya – слухай та дивись кліп

«‎Складно уявити весь той біль, який відчуває сьогодні українська жінка. Її любов та віра найсильніший щит для кожної родини. Кожна хоче, аби кохання стало оберегом та врятувало тисячі життів. Вистояло до кінця. І пізніше, коли пройдуть всі негаразди, найголовнішою нагородою стане – знову бути разом. Знову дарувати щастя та радість близьким», – додала NK.

«‎Будеш ти любити мене, коли мине війна», – це не сумнів, а впевненість у тому, що справжня любов здатна пройти через усі перепони та вистояти в найтяжчі хвилини. І врешті-решт знову об’єднати по-справжньому закохані серця.

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

Співачка з початку війни активно підтримує український народ, виступаючи на благодійних концертах у підтримку України. За цей час вона дала велику кількість інтерв’ю популярним міжнародним медіа та виступила з важливими промовами на відомих світових преміях, як Latin Grammy Awards. Для співачки важливо, щоб люди з усієї планети знали, за що та проти кого бореться Україна. І не припиняли мовчати про війну.