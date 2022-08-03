Українка зіграла головну роль в серіалі від Netflix

Голлівудсько-українська акторка Аліна Смоляр зіграла головну роль в нетфліксовському серіалі «‎Любов, смерть і роботи»‎. Цьогоріч серіал, а саме серію Jibaro, номіновано на «Еммі». Акторка зіграла головну жіночу роль.

Режисером саме цієї серії став оскароносний режисер Альберто Мієльго. Упродовж своєї кар’єри режисер і аніматор працював над фільмами «‎Гаррі Поттер і Дари смерті»‎, «‎Людина-павук : Через всесвіти»‎, «‎Труп нареченої»‎, «‎Трон : Повстання»‎ та багато інших.



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– Це були незвичні зйомки для мене, але вкрай цікаві. Вражає розвинутість технологій в кіноіндустрії, ідея та режисерське бачення Альберто. Ми відразу знайшли спільну мову і весь знімальний процес відбувся рекордно швидко, – зізнається акторка.

За сюжетом, загін лицарів зустрічають агресивну Сирену. Серед усіх солдат виживає тільки один глухий мужчина, котрий заінтриговує міфічну дівчину. Jibaro розповідає про вкрай токсичні відносини. Це стосунки хижаків, котрі базуються на нездоровий потяг один до одного.

– Тут важко описати, хто хороший, а хто – поганий, це викликає сильні емоції. В проекті не використовувався мокап, тільки рухи акторів й танцівників, як референс і Keyframe анімація, – розповів режисер Jibaro Альберто Мієльго.

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Образ Золотої Жінки був зібраний на основі фольклору з різних кутків світу: Індія, Північна Африка, Східна Європа та ін. з найрізноманітнішими прикрасами, елементами стилю, котрі жінки носять в багатьох племенах і культурах.



– Ідея закладалась в тому, щоб створити жінку, котра настільки переповнена золота й скарбів, що за цим всім ми майже не бачимо жінку. В основному це просто краса, котра засліплює людину так, що все одно чи є там людині, чи ні… – ділиться Аліна Смоляр.