«‎Війна – то не про смерть, війна – то про життя»: Артем Пивоваров – про рідних в окупації, заробіток під час війни та волонтерство

Артист дав перше велике інтерв’ю за час повномасштабної війни в Україні

На YouTube-каналі Маші Єфросініної вийшов новий випуск її авторського проекту «Екзамен. Нова реальність‎». Його героєм став співак і музикант Артем Пивоваров, який стрімко завоював прихильність широкої аудиторії. В липні цього року артист вдруге здобув перемогу на престижній музичній премії YUNA як «‎Найкращий виконавець». А завдяки потужному культурному проекту «Твої Вірші, Мої Ноти», над яким Артем працює вже другий рік, він увійшов у перший ешелон зірок українського шоу-бізнесу.

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Інтерв’ю Артема Пивоварова з Машею Єфросініною – це радше бесіда двох друзів. Абсолютно відверта розмова про особисте, близьких в окупації, волонтерство, розчарування в старих знайомих, нові проекти та концерти для військових на фронті.

Про заробіток під час війни

Команда Артема Пивоварова не збирає донати, а на власні кошти закуповує необхідну техніку та транспорт для військових. На ці потреби йдуть всі кошти з благодійних концертів і заощадження артиста. Використовувати їх на особисті витрати – табу.

– Основний дохід нашій команді зараз приносять стрімінгові платформи. Практично кожного місяця ми з командою випускаємо пісні та кліпи, нові колаборації. До того ж, в мене є чотири минулих альбоми… Тож завдяки переглядам, прослуховуванням і скачуванням у нас є можливість заробляти.

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Спілкування з нашими захисниками сильно впливає на світогляд Артема Пивоварова. Так, нещодавно військовий сказав співакові фразу, яка назавжди закарбувалася в його пам’яті й не дає опускати руки та жалітися на життя. Про ці потужні слова, відразу Артема до старих друзів і їхню зраду, плани на післявоєнне майбутнє – у новому випуску проекту «Екзамен. Нова реальність‎»: