Зібрали 500 тисяч доларів: Оля Полякова взяла участь у благодійному-гала вечорі

Співачка Оля Полякова продовжує працювати на культурному фронті. Днями Полякова провела концерт на благодійному гала-вечорі у місті Чикаго.

Організаторами виступили Ecentria, Ukraine Resistance Foundation та Игорь Голубчик на підтримку фонду Revived Soldiers Ukraine. Збір коштів проводився на медичну реабілітацію українських воїнів в Америці. За попередніми підрахунками вдалося зібрати понад 500 тисяч доларів.

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«Сьогодні кожен робить, що може. Щаслива співати і допомагати», – прокоментувала співачка свій допис в Instagram.

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Для виступу Полякова обрала стримане вбрання від українського дизайнера Anna Bublik.