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Нові серіали 2022: що з прем’єр ви могли пропустити

Нові серіали 2022

Сьогодні увага кожного українця зосереджена на воєнних новинах, однак інколи хочеться хоча б на кілька годин відволіктися та відпочити. Ми вже ділилися з вами добіркою кращих українських серіалів, які варті вашої уваги, а тепер зібрали список якісних світових серіальних новинок 2022, які ви могли пропустити.

Отже, 10 серіалів 2022 року, які варто подивитись.

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Вигадуючи Анну (1 сезон)

Жанр: драма

«Вигадуючи Анну» — американський драматичний міні-серіал, створений та спродюсований Шондою Раймс, натхненний історією Анни Сорокін та статтею Джессіки Преслер «Як Анна Делві обдурила нью-йоркських тусовщиків». Серіал був випущений на Netflix 11 лютого 2022 року.

За сюжетом під вигаданим іменем Анна Делві, головна героїня Анна Сорокіна переконала представників вищого світу Нью-Йорка в тому, що вона – німецька спадкоємиця, яка має доступ до значних статків. Вона використовує цей образ для отримання сотень тисяч доларів готівкою, товарів і послуг, працюючи над досягненням своєї мети – відкриття ексклюзивного клубу на тему мистецтва. Але за все треба платити.

Дата виходу: 11 лютого 2022 року

Вигадуючи Анну (1 сезон)

Бріджертони (2 сезони)

Жанр: історична комедія

«Бріджертони» – американський драматичний серіал, заснований на збірці романів Джулії Квінн. Його створив Кріс Ван Дюсен, а продюсувала Шонда Раймс як її перше сценарне шоу для Netflix. Сюжет розгортається навколо однойменної сім’ї Бріджертонів в конкурентному світі лондонської епохи Регентства, коли в суспільство вступають діти дворянства, які вступають у шлюб.

За сюжетом вісім згуртованих братів і сестер благородної та могутньої родини Бріджертонів – Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Грегорі та Гіацинт шукають кохання у вищому світі Лондона. А допитлива Леді Віслдаун, таємнича авторка, які описує у своїх листах всі плітки вищого світу, пильно слідкує за їх пригодами. Така собі Пліткарка епохи Ренесансу.

Дата виходу: 25 березня 2022 (2 сезон)

Бріджертони (2 сезони)

Озарк (4 сезони)

Жанр: кримінальна драма

«Озарк» — американський кримінальний драматичний телевізійний серіал, створений Біллом Дюб’юком та Марком Вільямсом для Netflix та продюсером MRC Television та Aggregate Films.

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За сюжетом після того, як схема відмивання грошей мексиканського наркокартеля виходить з ладу, фінансовий радник Марті Берд пропонує організувати більш масштабну операцію з відмивання грошей в районі озера Озаркс в центрі Міссурі. Марті раптово переїжджає з сім’єю з передмістя Чикаго Нейпервілля до віддаленого літнього курорту Осейдж-Біч, штат Міссурі. Коли Берди прибувають до Міссурі, вони об’єднуються з місцевими злочинцями, включаючи сім’ї Ленгморів і Снеллів, а пізніше — з мафією Канзас-Сіті.

Дата виходу: 21 січня 2022 (4 сезон)

Озарк (4 сезони)

Еліта (5 сезонів)

Жанр: детектив, драма

«Еліта» – іспанський трилер для підлітків, драматичний телесеріал, створений для Netflix Карлосом Монтеро та Даріо Мадроною.

Дія серіалу розгортається у Лас-Енсінасі, вигаданій елітній середній школі, і обертається навколо стосунків між трьома учнями-підлітками з робочого класу, які навчаються в школі за стипендіальною програмою, та їхніми багатими однокласниками.

Дата виходу: 8 квітня 2022 (5 сезон)

Еліта (5 сезонів)

Анатомія скандалу (1 сезон)

Жанр: трилер, драма

«Анатомія скандалу» — американський драматичний телевізійний міні-серіал, розроблений Девідом Е. Келлі та Меліссою Джеймс Гібсон, заснований на однойменному романі Сари Воган. Серіал складається з шести епізодів, прем’єра якого відбулася на Netflix 15 квітня 2022 року.

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За сюжетом Софі Уайтхаус, дружина британського депутата Джеймса Уайтхауса, дізнається, що її чоловік закрутив роман з помічником. Ця новина стає публічною, підриваючи їх життя та змушуючи боротися з наслідками катастрофічних рішень її чоловіка. Що ще гірше, Джеймса звинувачують у зґвалтуванні і він має постати перед судом.

Дата виходу: 15 квітня 2022

Анатомія скандалу (1 сезон)

Вікінги: Валгалла (1 сезон)

Жанр: історична драма

«Вікінги: Валгалла» — історичний драматичний телесеріал, створений Джебом Стюартом для Netflix. Це продовження історії вікінгів, зйомки в графстві Віклоу, Ірландія. Дія серіалу відбувається через сто років після подій вікінгів. Серіал розповідає про початок кінця епохи вікінгів, ознаменований битвою на Стемфорд Брідж у 1066 році.

Головні герої Лейф Еріксон, Фрейдіс Ейріксдоттір і Харальд Хардрада розпочинають епічну подорож, яка перенесе їх через океани та поля битв, від Каттегата до Англії та за її межами, у боротьбі за виживання та славу.

Дата виходу: 25 лютого 2022

Вікінги: Валгалла (1 сезон)

Сходи (1 сезон)

Жанр: кримінальна драма

«Сходи» — американський телевізійний міні-серіал про справжні злочини, створений Антоніо Кампосом, заснований на однойменному документальному серіалі 2004 року, створеному Жаном-Ксав’є де Лестрейдом. У серіалі зіграє Колін Ферт у ролі Майкла Петерсона, письменника, засудженого за вбивство своєї дружини Кетлін Петерсон (Тоні Коллетт), яку знайшли мертвою внизу сходів у їхньому будинку.

За сюжетом Майкла Петерсона, кримінального романіста, звинувачують у тому, що він забив свою дружину Кетлін до смерті після того, як її знайшли мертвою внизу сходів у їхньому будинку. Оскільки розслідування триває, родина кидається в бурхливу судову боротьбу. Тим часом історією цікавиться французька команда документалістів.

Дата виходу: 5 травня 2022

Сходи (1 сезон)

Перша леді (1 сезон)

Жанр: драма

«Перша леді» – серіал-антологія для сильних жінок, у якому зображено життя та сімейні події трьох перших леді Сполучених Штатів: Елеонори Рузвельт, Бетті Форд та Мішель Обами.

Головні ролі у серіалі зіграли Віола Девіс, Мішель Пфайффер та Джиліан Андерсон.

Дата виходу: 17 квітня 2022

Перша леді (1 сезон)

Краще подзвоніть Солу (6 сезонів)

Жанр: кримінальна драма

«Краще подзвоніть Солу» — американський кримінальний драматичний телесеріал, створений Вінсом Гілліганом та Пітером Гулдом. Це спін-офф, приквел і продовження попередньої серії Гіллігана, Breaking Bad.

Дія серіалу розгортається на початку-середині 2000-х років в Альбукерці, штат Нью-Мексико, і перетворює Джиммі Макгілла, серйозного адвоката і колишнього шахрая, на егоцентричного захисника у кримінальних справах, відомого як Сол Гудман. Також у серіалі зображується моральне падіння відставного поліцейського Майка Ермантраута, який стає тісно пов’язаним з наркокартелем Хуареса, щоб підтримати свою онуку та її матір.. Ці дві сюжетні лінії в основному розповідаються окремо, але вони зближуються, коли Джиммі та Майк працюють разом.

Дата виходу: 18 квітня 2022 (6 сезон)

Краще подзвоніть Солу (6 сезонів)

Обі-Ван Кенобі (1 сезон)

Жанр: наукова фантастика, пригоди

Обі-Ван Кенобі — це американський телевізійний міні-серіал, створений для потокового сервісу Disney+, за участю однойменного персонажа «Зоряних воєн». Дія серіалу відбувається через десять років після подій «Зоряних воєн: Епізод III – Помста ситхів» (2005), режисером серіалу є Дебора Чоу, а Джобі Гарольд виступає в якості шоураннера.

Через десять років після подій «Зоряних воєн: Епізод III – Помста ситхів» Обі-Ван Кенобі спостерігає за Люком Скайуокером на Татуїні, коли він опиняється в «гарячій пригоді».

Дата виходу: 27 травня 2022

Обі-Ван Кеноді (1 сезон)

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