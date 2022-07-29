Принцеса: дивитися офіційний трейлер

Американський телеканал HBO показав перший трейлер документального фільму про принцесу Діану під назвою «Принцеса».

«Принцеса» – дивитися трейлер онлайн:

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Стрічку, яка розповість про нелегке життя королеви сердець, планують випустити за кілька днів до 25-ї річниці трагічної смерті принцеси Діани. Усім добре відомо, що шлюб Леді Ді та принца Чарльза був далеким від ідеалу, а розлучення у королівській родині стало справжнім скандалом. А раптова загибель принцеси 31 серпня 1997 року в автомобільній катастрофі стала закінченням життя Діани, але не її історії, яку продовжують розбирати і до сьогодні.

Прем’єра фільму «Принцеса» запланована на 13 серпня 2022 року. Документалка транслюватиметься на HBO Max. Нагадаємо, що світова прем’єра «Принцеси » відбулася на кінофестивалі Sundance 2022.

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