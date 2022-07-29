Новий канал>G.space>Новини

Уся правда важкої долі королеви сердець у трейлері документалки про принцесу Діану

Принцеса: дивитися офіційний трейлер

Американський телеканал HBO показав перший трейлер документального фільму про принцесу Діану  під назвою «Принцеса».

«Принцеса» – дивитися трейлер онлайн:

Зараз дивляться

Стрічку, яка розповість про нелегке життя королеви сердець, планують випустити за кілька днів до 25-ї річниці трагічної смерті принцеси Діани. Усім добре відомо, що шлюб Леді Ді та принца Чарльза був далеким від ідеалу, а розлучення у королівській родині стало справжнім скандалом. А раптова загибель принцеси 31 серпня 1997 року в автомобільній катастрофі стала закінченням життя Діани, але не її історії, яку продовжують розбирати і до сьогодні.

Прем’єра фільму «Принцеса» запланована на 13 серпня 2022 року. Документалка транслюватиметься на HBO Max. Нагадаємо, що світова прем’єра «Принцеси » відбулася на кінофестивалі Sundance 2022.

Читай також:

Новинка від Marvel! «‎Чорна Пантера: Ваканда назавжди» – офіційний трейлер українською

Повернення маніяка у масці у трейлері фільму «Хелловін. Кінець» 

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь