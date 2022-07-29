Слава Дьомін розсекретив, як зірки заробляють на благодійних концертах

За час повномасштабного вторгнення багато українських зірок почали влаштовувати благодійні концерти, гроші з яких передають на допомогу українському народу та ЗСУ. Проте, як виявилося, не усі артисти не беруть гонорари за свої виступи. Про це розповів український радіоведучий Слава Дьомін, обговорюючи у своїй програмі «Слава+» благодійні концерти зі співаком POSITIFF.

Дьомін зазначив, що на цих благодійних концертах артисти беруть гонорари. Це виконавці пояснюють тим, що це ж їхня робота і вони мусять заробляти.

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«Наскільки мені розповідали, і в тому числі деякі організатори. Організатори беруть певний відсоток з цих благодійних концертів собі за організацію, деяким артистам, хто не готовий виступати безкоштовно, вони платять певний гонорар. Можливо неповний, але він все одно є. І всі інші гроші, які залишаються, йдуть вже на допомогу. Ось так це працює і зараз багато артистів їздять по концертах і пишуть: частина зароблених грошей піде на допомогу ЗСУ, дітям, тощо», – прокоментував Дьомін.

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