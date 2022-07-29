Блондинка: дивитися офіційний трейлер

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Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер байопіка «Блондинка» (Blonde), який розповідає про життя Мерилін Монро.
«Хелловін. Кінець» – дивитися трейлер онлайн:
«На неї дивилися всі. Але ніхто її не бачив», – говориться у трейлері. Саме так можна описати життя та кар’єру ікони Голлівуду. Фільм заснований на однойменному романі американської письменниці Джойс Керол Оутс, який вийшов у 2000 році. Книга була номінована на Пулітцерівську премію.
Головну роль у фільмі зіграла кубинська акторка, зірка фільмів «Дістати ножі» та «Не час помирати» Ані де Армас. Режисером виступив Ендрю Домінік.
Прем’єра фільму «Блондинка» запланована на 28 вересня 2022 року.
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