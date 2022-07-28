Netflix спільно з Українською кіноакадемією запустили програми грантів та стипендій для кіномитців

Працюєш в українському кіновирробництві та давно мрієш отримати досвід у Netflix? Тоді наступна інформація саме для тебе. Netflix, House of Europe та Українська кіноакадемія запустили програми грантів та стипендій для укрраїнських кіномитців, які постраждали або були вимушені переїхати через війну.

Українська кіноакадемія пропонує 48 грантів на розробку сценаріїв по 15 тис. доларів кожен для команд досвідчених кінопрофесіоналів із двох осіб (сценариста і продюсера) та ексклюзивні онлайн-сесії з міжнародними експертами галузі. А House of Europe планує забезпечити українців 100 стипендій по 1000 євро для творців усіх рівнів; навчання із процесу кіновиробництва, пост-продакшну та пітчингу від Netflix для професіоналів початкового та середнього рівня.

Зараз дивляться

Ініціативи підтримуються глобальним фондом Netflix Fund for Creative Equity.

Заявки на участь можна подавати на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії з 28 липня. Подаватись можна незалежно від свого місцезнаходження.

Читай також:

Серіали від Netflix на основі реальних подій: ТОП-5

Серіали від Netflix: топ-5 найбільш захоплюючих