Хто став продюсером Wellboy після Юрія Бардаша?

Артист зізнався, хто ж тепер допомагає йому з кар’єрою

Через далеко непатріотичну позицію та скандальні заяви продюсера Юрія Бардаша український співак Wellboy розірвав з ним усі зв’язки. А це означає, що зірка залишився без творчого наставника. Чи ні?

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В інтерв’ю радіостанції «Промінь» Wellboy розповів, хто тепер займається його продюсуванням. Як зізнався, 22-річного артист, віднедавна його музичною кар’єрою займатиметься саундпродюсер Євген Тріплов, з яким він давно співпрацює.

«Моя позиція та позиція моєї команди: війна – це зло. У Жені донька народилася під час війни у бомбосховищі. От як він має ставитися до війни? Мені із цією людиною по дорозі, і зараз він виконує обов’язки мого продюсера», – сказав Wellboy.

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