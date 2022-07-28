Чорна Пантера: Ваканда назавжди: дивитися офіційний трейлер

Фільм «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» з’явиться в українському прокаті 10 листопада
Фільми Marvel: офіційна хронологія для перегляду
«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» від Marvel Studios оповідає історію королеви Рамонди (Анджела Бассетт), Шурі (Летиція Райт), М’Баку (Вінстон Дюк), Окоє (Данай Ґуріра) і загону Дора Міладже (зокрема, Флоренс Касумба). Після смерті Т’Чалли вони борються, щоб захистити свою націю від втручання наддержав. Та поки жителі Ваканди прагнуть розпочати життя з чистого аркуша, герої мусять об’єднатися і прокласти новий шлях для королівства. У цьому їм допоможуть бойовий пес Накія (Люпіта Ніонго) та Еверетт Росс (Мартін Фрімен).
«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» – офіційний трейлер українською