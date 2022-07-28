Чорна Пантера: Ваканда назавжди: дивитися офіційний трейлер

Фільм «‎Чорна Пантера: Ваканда назавжди» з’явиться в українському прокаті 10 листопада

Країна : США

: США Студії : Marvel Studios

: Marvel Studios Жанр : Супергеройський екшн

: Супергеройський екшн Режисер : Райан Куґлер («Чорна пантера», «Космічний джем: Нові легенди»)

: Райан Куґлер («Чорна пантера», «Космічний джем: Нові легенди») Актори : Анджела Бассетт («Месники: Завершення»), Данай Ґуріра («Месники: Війна нескінченності»), Мартін Фрімен (серіал «Шерлок»), Летиція Райт («Смерть на Нілі»), Вінстон Д’юк («Чорна пантера»), Теноч Верта, Деніел Калуя, Люпіта Ніонго та інші.

: Анджела Бассетт («Месники: Завершення»), Данай Ґуріра («Месники: Війна нескінченності»), Мартін Фрімен (серіал «Шерлок»), Летиція Райт («Смерть на Нілі»), Вінстон Д’юк («Чорна пантера»), Теноч Верта, Деніел Калуя, Люпіта Ніонго та інші. Композитор: Людвиг Йоранссон («Тенет», «Веном»)

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«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» від Marvel Studios оповідає історію королеви Рамонди (Анджела Бассетт), Шурі (Летиція Райт), М’Баку (Вінстон Дюк), Окоє (Данай Ґуріра) і загону Дора Міладже (зокрема, Флоренс Касумба). Після смерті Т’Чалли вони борються, щоб захистити свою націю від втручання наддержав. Та поки жителі Ваканди прагнуть розпочати життя з чистого аркуша, герої мусять об’єднатися і прокласти новий шлях для королівства. У цьому їм допоможуть бойовий пес Накія (Люпіта Ніонго) та Еверетт Росс (Мартін Фрімен).