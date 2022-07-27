Океан Ельзи – Квіти мінних зон: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Український гурт «Океан Ельзи» презентувала новий кліп на пісню «Квіти мінних зон». Зйомки нової відеороботи частково проходили на Донбасі.

Дивитися прем’єру кліпу «Океан Ельзи» – «Квіти мінних зон» онлайн:

Зараз дивляться

За словами Святослава Вакарчука, пісня була написана кілька років тому і мала б увійти в новий альбом ОЕ у квітні 2022 року. Проте реалії сьогодення внесли свої корективи.

Як розповіли музиканти, кліп на пісню «Квіти мінних зон» зняли всього кілька тижнів тому. Ідея відео – показати, як в реальному часі співіснують життя в тилу та бойові дії на фронті. Вкінці додані кадри українських захисників на Донбасі, які закликають українців жити своїм життям, не жертвувати сьогоденням, але не забувати про війну та ЗСУ. Усі кошти від монетизації кліпу та пісні будуть долучені до збору коштів на нові авто для ЗСУ.

Читай також:

«На фронті буває всяке»: Святослав Вакарчук – про пережитий ним артобстріл

Святослав Вакарчук став батьком вдруге. Хто народився та як назвали?