Хелловін 2022: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Universal опублікувала офіційний трейлер фільму «Хелловін. Кінець».
«Хелловін. Кінець» – дивитися трейлер онлайн:
Готові побачити останню главу культового слешера про моторошного маніяка в масці Майкла Майєрса! Чи вдасться зупинити безжального вбивцю цього разу?
У фільмі зіграли Джеймі Лі Кертіс, Енді Метічак, Джеймс Джуд Кортні, Вілл Паттон, Кайл Річардс. Режисером виступив Девід Гордон Ґрін.
Прем’єра фільму «Хелловін. Кінець» запланована на 13 жовтня 2022 року.
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