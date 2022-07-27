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Повернення маніяка у масці у трейлері фільму «Хелловін. Кінець»

Хелловін 2022: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Universal опублікувала офіційний трейлер фільму «Хелловін. Кінець».

«Хелловін. Кінець» – дивитися трейлер онлайн:

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Готові побачити останню главу культового слешера про моторошного маніяка в масці Майкла Майєрса! Чи вдасться зупинити безжального вбивцю цього разу?

У фільмі зіграли Джеймі Лі Кертіс, Енді Метічак, Джеймс Джуд Кортні, Вілл Паттон, Кайл Річардс. Режисером виступив Девід Гордон Ґрін.

Прем’єра фільму «Хелловін. Кінець» запланована на 13 жовтня 2022 року.

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