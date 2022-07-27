Чому Маша Єфросініна не повертається до України? Відверте зізнання

Впродовж останніх двох місяців все більше українців, зокрема і знаменитостей, почали повертатися в Україну. Але багато з українських зірок додому не поспішає, і на те є вагомі причини. Наприклад, українська телеведуча та блогерка Маша Єфросініна разом з дітьми досі залишається в Німеччині. Таке своє рішення зірка прокоментувала в інтерв’ю на YouTube-каналі «Гроші».

«Хочеться додому. Але я тут лише заради дітей. Мені дуже страшно за дітей. Я знаю себе у страху. Я намагалася жити у страху, я стаю не ефективною – материнський інстинкт. Я не можу працювати. Страх – він не ефективний. Я боюся за дітей і це не погано, і не добре, це факт. Багато жінок знаходять сили жити та долають страх. Я стаю безрезультативною», – пояснила свою позицію Єфросініна.

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