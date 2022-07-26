Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною дівчиною

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Грузинський продюсер Іраклі Макацарія вже позбувся свого статусу завидного холостяка. 25 липня 37-річний красунчик офіційно одружився зі своєю 20-річною дівчиною Лізою.
Відомо, що весілля пройшло у Грузії у колі рідних та друзів. Закохані не лише розписалися, але й обвінчалися. Гуляли молодята на широку ногу. Наречена змінила за день кілька суконь, а декор весільної зони та програми вражали своїм багатством.
Більше фото можна подивитися нижче. Щастя молодим та довгих років разом!
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