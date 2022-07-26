Влад Яма зізнався, як йому вдалося виїхати з України без спеціальних дозволів

Знаменитість зараз перебуває у США разом з родиною

Український хореограф та телеведучий Влад Яма розповів, як виїхав за кордон з України ще на початку повномасштабного вторгнення. Відверту зізнання зірка зробив у новому випуску YouTube-проекту «Слава+».

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За словами Влада Ями, він встиг виїхати за межі України до того моменту, як чоловікам заборонили це робити.

«Ми були декілька днів у Європі, а потім одразу виїхали в США. Я виїхав одразу, дуже швидко», – розповів селебриті.

Також Влад Яма поділився тим, де знаходяться його батьки та чому не виїжджають за кордон.

«Вони жили в горах, в Прикарпатті, 2,5 місяці. Я їх вивіз приблизно на 5, чи 6 день. В нас була з ними коротка, але важка розмова. Це були ті дні, коли російські війська підходили до Запоріжжя, вони вже були в Запорізькій області. Так в житті ніколи з батьками не розмовляв і я сподіваюсь, що ніколи не буду. Зараз вони вдома. Чують вибухи, чують сирени, але вони дуже оптимістично налаштовані. Вони кажуть, що все буде добре, вони вірять у ЗСУ. Я теж вірю, але коли я згадую, що відбувалося там в Бучі в перші дні, що зараз відбувається в Херсоні, що відбувалося в Маріуполі, це насправді страшно», – розповів хореограф.

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