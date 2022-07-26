Kalush Orchestra відреагували на те, що «Євробачення-2023» пройде у Великобританії

Після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» майже одразу постало запитання: а хто ж прийматиме пісенний конкурс наступного року. Європейська спільнота розуміла, що через повномастабний напад росії на Україну провести «Євробачення» у нашій країні не вдасться. Руку допомоги вирішила протягнути Велика Британія, яка цьогоріч на конкурсі посіла друге місце.

Український народ та самі Kalush Orchestra до останнього вірили, що війна в найближчі терміни завершиться перемогою України, а тому «Євробачення-2023» все ж пройде в Україні. І ось днями офіційно повідомили, що Європейська мовна спілка вирішила проводити конкурс у Великій Британії. Гурт Kalush Orchestra не змогли залишити це без уваги.

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«Звичайно, нам дуже сумно, що пісенний конкурс Євробачення наступного року не відбудеться в Україні. Але ми вдячні Великій Британії за солідарність і згоду провести захід на підтримку нашої країни. Ми сподіваємося, що Євробачення-2023 матиме український колорит і прославлятиме нашу прекрасну, унікальну культуру», – прокоментував Олег Псюк, лідер Kalush Orchestra виданнюIndependent.

Також музикант висловив надію, що «Євробачення-2024» таки пройде в Україні.

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