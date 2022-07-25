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Олімпійський чемпіон Олег Верняєв забезпечує борошном Харківську область

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв забезпечує борошном Харківську область

Як зазначив Олег Верняєв, у час війни міста України об’єднались задля того, щоб забезпечити усім необхідним східні та південні регіони, які страждають від окупантів.

«Разом з іншими українськими спортсменами з перших днів війни ми займаємось волонтерською діяльністю – надаємо гуманітарну допомогу військовим і мешканцям прифронтових територій. У регіонах активних бойових дій зростає дефіцит продуктів харчування, оскільки ворог щоденно обстрілює цивільні об’єкти, зокрема і підприємства харчової промисловості. Наразі отримали запит на борошно, оскільки через постійні воєнні дії жодне хлібопекарське підприємство у східних регіонах не може повноцінно функціонувати. Об’єднавши всі зусилля, нам вдалось відправити 1,5 тонни борошна на Харківщину. Необхідно рятувати український народ від геноциду, який чинить рф», – розповів Олег Верняєв.

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  • Олімпійський чемпіон Олег Верняєв забезпечує борошном Харківську область
  • Олімпійський чемпіон Олег Верняєв забезпечує борошном Харківську область
  • Олімпійський чемпіон Олег Верняєв забезпечує борошном Харківську область
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Олімпійський чемпіон додав, що в цій війні є робота для кожного, потрібно лише бажання. Навіть незначні дії – це внесок у вільну майбутню Україну.

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