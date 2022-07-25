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«Океан Ельзи» показали тизер нового кліпу: Коли реліз? (ВІДЕО)

Океан Ельзи показали тизер до нового кліпу (ВІДЕО)

У своєму Twitter легендарний український гурт виклав короткий відеоанонс нового кліпу

Вже з заявлених кадрів майбутньої прем’єри зрозуміло, що відео присвячено захисникам, які боронять Україну. Військові у формі, які несуть пораненого побратима, снаряди, пробите кулями скло… Вже з перших секунд відео пробирає до самих кісток.

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Вихід кліпу запланований на 27 липня, тож залишилось чекати недовго!

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