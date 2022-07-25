Океан Ельзи показали тизер до нового кліпу (ВІДЕО)

У своєму Twitter легендарний український гурт виклав короткий відеоанонс нового кліпу
Вже з заявлених кадрів майбутньої прем’єри зрозуміло, що відео присвячено захисникам, які боронять Україну. Військові у формі, які несуть пораненого побратима, снаряди, пробите кулями скло… Вже з перших секунд відео пробирає до самих кісток.
Святослав Вакарчук став батьком вдруге. Хто народився та як назвали? ..
27|07
прем’єра pic.twitter.com/Z5MBcgSGGs
— Океан Ельзи (@okeanelzy) July 24, 2022
Вихід кліпу запланований на 27 липня, тож залишилось чекати недовго!
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