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MASHA FOKINA – «Лаванда»: прем’єра пісні-звернення до українок, які страждають через війну

MASHA FOKINA – «Лаванда»: прем’єра пісні-звернення до українок, які страждають через війну

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Головний меседж пісні полягав в тому, що кожен українець від початку війни, на жаль, зазнав втрат. Хтось залишився без батьків, дітей чи рідного дому, а хтось – без роботи, планів, мрій. На сьогоднішній день більшість жінок залишилася без чоловіків, тому, в першу чергу, це пісня-звернення  до наших українок, на плечі яких звалилось чимало клопотів. «Лаванда» в даній пісні асоціюється зі спокоєм, надійністю та мирним часом, коли ми всі були легкі та наповнені.

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MASHA FOKINA – «Лаванда»: прем’єра пісні-звернення до українок, які страждають через війну

– Для мене ця пісня, як спогади щасливого життя та надії. Конкретно приспів – про надію та любов, якої немає, вона загубилася разом з коханим чоловіком. Запах лаванди символізує надію, що вона, все ж таки, живе. Якби не було тяжко та погано, але в душі завжди віє лавандою, а раптом це відголосок коханого, – поділилася своїми думками співачка.

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