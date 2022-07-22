Michelle Andrade випустила нову версію свого україномовного хіта «Не знаю» разом із lyric-відео

Романтичний хіт Michelle Andrade «Не знаю» звучить по-новому в ритмі фламенко.

Під чуттєві звуки іспанської гітари артистка ділиться своїми переживаннями:

Зараз дивляться

– Війна змінила нас, наші пріоритети та цінності. Але я дуже сподіваюся, що почуття закоханості залишиться з нами назавжди. Вірю, що єдність і любов переможуть усі негаразди! Саме про це моя пісня «Не знаю».

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– Вперше я презентувала фламенко-версію на концертному шоу в 2019 році. Провівши кілька місяців в Іспанії далеко від дому, я подумала, що зараз буде символічно дати цій пісні друге дихання й випустити на цифрові платформи. А вже у вересні слухачі почують мій україномовний EP, – коментує співачка.

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