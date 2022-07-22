MELOVIN – Мені не дзвони: слухати онлайн прем'єру пісні

Український співак MELOVIN випустив вже другу пісню за час повномасштабної війни. Називається вона «Мені не дзвони». Трек присвячений любові, яка продовжує існування навіть у такі складні для країни часи.

Слухати прем’єру пісні MELOVIN – «Мені не дзвони» онлайн:

Зараз дивляться

«Кохання дуже незрозуміла для мене річ, думав не на часі, але напевно кохання не знає, що таке війна, кохання взагалі нічого не знає. Мабуть, це те, що дуже відрізняє нашу країну від інших, у нас завжди доречне кохання, та завжди є час для любові», – розповів MELOVIN

Пісня «Мені не дзвони» написана артистом за 5 хвилин вночі в квартирі у Львові. Головний меседж композиції – кохання на часі, бо навіть на передовій наші захисники та захисниці закохуються, одружуються, страждають та розлучаються з коханими.

Читай також:

Бред Пітт прийшов на прем’єру фільму у спідниці та м’ятій сорочці

TAYANNA випустила нову пісню про любов до УКРАЇНИ!