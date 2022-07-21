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«Від великих сердець – для маленьких»: Фонд Маші Єфросиніної запускає благодійний проєкт для допомоги дітям, родини яких постраждали від війни

«Від великих сердець – для маленьких»: Фонд Маші Єфросиніної запускає благодійний проєкт для допомоги дітям, родини яких постраждали від війни

 «Від великих сердець – для маленьких» – це благодійна ініціатива, яка спрямована на підтримку дітей від 0 до 3 років, родини яких постраждали від війни. Загальна сума коштів на закупівлю та доставку 1000 дитячих боксів, складе близько 7 мільйонів гривень. Впродовж перебігу кампанії планується зібрати 4 мільйони гривень внесків. При цьому кожен благодійний внесок, надісланий у Фонд з картки Visa, буде подвоєно.

Київ, 21 липня 2022 р. — Благодійний фонд Маші Єфросиніної «Фонд Маша» та компанія Visa оголошують про старт благодійної ініціативи, основна мета якої – допомога маленьким дітям, родини яких постраждали від війни.

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Перший етап проєкту полягає у зборі коштів для купівлі 1000 боксів із товарами першої необхідності на місяць для дітей віком від 0 до 3 років – найбільш вразливої категорії, яка потребує особливого догляду. Загальна сума коштів спрямованих на реалізацію проєкту складе близько 7 мільйонів гривень. Організатори планують зібрати 4 мільйони гривень благодійних внесків. При цьому компанія Visa подвоїть кожен внесок держателів карток Visa, які приєднаються до благодійного проєкту.

Маша Єфросініна: «Ми відновлюємо життя жінок, щоб вони відновлювали Україну»

Другим етапом стане закупівля необхідних товарів Фондом та їх доставка у наступні регіони України, де мешкає багато родин, які найбільше постраждали через активні бойові дії: Чернігівська, Запорізька, Харківська, Сумська, Полтавська та Житомирська область. За допомогою перевірених контактів волонтерських центрів, лікарень, перинатальних центрів, соціальних центрів матері та дитини, центрів переселенців, з якими працює Фонд, ми отримаємо інформацію про кількість родин, які потребують допомоги на місцях.

«Я виношувала ідею цього проекту з перших днів війни. Коли дивилася відео з мамами, які тікають від війни з дитиною в оберемок. Коли читала, як жінки народжують у бомбосховищах та підвалах. Я згадувала, як народжувала своїх дітей. Як приїжджала до пологового будинку з однією непідйомною сумкою, а виписувалася вже з трьома. Тому що маленькій крихті потрібно більше, ніж дорослій людині! – каже засновниця Фонду Маша Єфросиніна. – Я сподіваюся, що ця акція отримає відгук у серцях українців. Особливо мам. Особливо жінок, які, як я, коли чують про нові руйнування, про жертви цієї війни, згадують себе і розуміють, яка допомога потрібна сьогоднішнім мамам з маленькими дітьми. Уявити, що зараз коїться у їхніх серцях – неможливо. Але можна їм допомогти».

Усі дитячі бокси розподілені за набором товарів та кількістю на три вікові категорії, щоб кожна дитина отримала продукти, одяг, побутові товари та іграшки, яких найбільше потребує:

  • діти від 0 до 1 року: 350 боксів;
  • діти від 1 до 2 років: 350 боксів;
  • діти від 2 до 3 років: 300 боксів.

«Visa як глобальна компанія спрямовує багато зусиль на допомогу соціально незахищеним верствам населення, які опинилися у скрутному становищі. Турбота про дітей, які є особливо вразливим прошарком суспільства у період глобальних змін, – це наш обов’язок. Саме тому ми раді відгукнутися на пропозицію «Фонду Маша» та реалізувати проєкт, який здатен допомогти тисячі дітей отримати найнеобхідніше, – коментує Світлана Чирва, регіональний менеджер Visa в Україні. – Ключова риса усіх наших партнерських благодійних ініціатив полягає у легкості участі для держателів карток Visa. Ми хочемо, щоб користувач відчував, що він не один у своєму прагненні допомогти іншим, саме тому подвоюємо кожен внесок, здійснений з картки Visa. Спільними зусиллями ми здатні зробити життя дітей кращим».

Забезпечити дітей товарами першої необхідності можна, зробивши благодійний внесок на сайті Фонду: mashafund.org.ua

Про «Фонд Маша»

«Фонд Маша» – громадська організація, заснована у 2020 році Машею Єфросиніною, благодійницею, Почесним послом ООН в Україні та телеведучою. «Фонд Маша» створений для промоції‌ громадської‌ протидії‌ будь-якому виду насильства та допомоги жінкам і дітям, які від нього постраждали, виховання в українському суспільстві нульової толерантності до домашнього насильства. Під час війни «Фонд Маша» надає гуманітарну та психологічну допомогу жінкам, дітям, літнім людям та людям з інвалідністю різного віку. В червні 2022 Фонд запустив проект «Незламна мама» – унікальну програму реабілітації жінок і дітей, що постраждали від війни, спеціально розроблену професіоналами в галузі психотерапії та посттравматичних синдромів. Це – початок великого флагманського проєкту «Незламна» від «Фонду Маша», головна мета якого – відродження та підтримка українок.

 

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