TAYANNA – ГОРИ: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Українська співачка TAYANNA презентувала нову ліричну композицію «ГОРИ». У ній артистка оспівує свою любов до рідної України.

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«Я вважаю, що у кожного українця, у кожній нашій клітині – закладений код, що тісно пов’язаний з нашою природою! В цій пісні відчувається справжня любов до України! До наших гір, до наших річок, полів, міст та сіл, до наших українських краєвидів, які руйнують, та які намагаються у нас відібрати…» – пояснила співачка.

Ця пісня про біль усього українського народу, людей, які змушені виїжджати зі свого рідного краю, своїх домівок та покидати БАТЬКІВЩИНУ!

«Пісню «ГОРИ» мене надихнув написати Алан Бадоєв, коли він почув мою історію, як я з мамою їздили до Польщі на заробітки. Ця лірична композиція була готова ще рік тому, і я присвятила тоді її всім заробітчанам, які їздять по усьому світу в пошуках роботи, аби забезпечити собі життя. А сьогодні ця пісня має інший сенс… іншої, жахливої реальності – ВІЙНИ! Тієї реальності, де мирне та щасливе життя людей перетворилося в каторгу та страждання! Де люди, які ще вчора будували своє майбутнє в Україні – були вимушені стати біженцями…» – поділилася TAYANNA.

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