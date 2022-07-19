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Померла Руслана Писанка: що спричинило смерть

Померла Руслана Писанка: що спричинило смерть

Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Вона померла сьогодні, 19 липня, вночі.

Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел. Писанці було 56 років.

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Як повідомляє «Сніданок» на 1+1, після великої перерви Руслана повернулась на телебачення у «Твій день» рік тому.

– Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала, – йдеться у повідомленні.

Руслана Писанка біографія, кар’єра

Померла Руслана Писанка: що спричинило смерть

Нагадаємо, актриса стала відома завдяки Прогнозам погоди, які вела разом із Олексієм Дівеєвим-Церковним у 90-х роках. Також була ведучою телепроєкту Жіночий клуб. У 2021 році повернулася на телебачення ведучою програми Твій день на телеканалі 1+1.

Крім роботи на телебаченні, Руслана Писанка грала у кіно та працювала у театрі. Глядачам вона запам’яталася за ролями у фільмах Кілька любовних історій (1991) Андрія Бенкендорфа, Москаль-чарівник(1995) режисера Миколи Засєєва-Руденка, Вогнем і мечем(1999) Єжи Гофмана, мінісеріалі Чорна рада (2000) режисера Миколи Засєєва-Руденка, серіалуКріпосна (2019) та Філін(2020). Також актриса взяла участь в озвучуванні мультфільмуМикита Кожум’яка Манука Депояна (2016).

2006 року актриса взяла участь у талант-шоу Танці з зірками. Також Руслана Писанка разом із чоловіком Ігорем Ісаковим була учасницею реаліті-шоу «Зважені та щасливі» у 2016 році.

Померла Руслана Писанка: що спричинило смерть

Руслана Писанка (справжнє прізвище Писанко) народилася 17 листопада 1965 року у Києві в сім’ї кінооператора Ігоря Миколайовича Писанка, лауреата Шевченківської премії 1973 року за документальний фільм Радянська Україна.

Фото Facebook

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