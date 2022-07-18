Історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з 2002 до 2022 рік

Ця парочка знає, як здивувати весь світ! Через 17 років Джей Ло і Бен Аффлек знову разом, і їх роман стрімко набирає обертів. Як починалися ці стосунки, і як розвивалися події – від знайомства до розриву, читайте в матеріалі.

24 липня американській актрисі і співачці Дженніфер Лопес виповнилося 52 роки. І в свій день народження Джей Ло зробила довгоочікуваний подарунок фанам – офіційно підтвердила відносини з актором Беном Аффлеком, виклавши романтичне фото з яхти.

Зараз дивляться

Чутки про роман зірок весь світ обговорює вже кілька місяців, папараці діляться знімками закоханої парочки, зробленими з-за кущів, але до сих пір відносини Дженніфер Лопес і Бена Аффлека залишалися під великим питанням – чи дійсно ці двоє зважилися на другу спробу через 17 років, або ж це легкий літній роман з присмаком ностальгії?

Дженніфер Лопес прокоментувала роман з Беном Аффлеком

І на радість шанувальників пари, фото на офіційній сторінці Джей Ло, на якому актриса цілується з коханим, розставило всі крапки над «i». Вони знову разом!

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Ми вирішили пригадати, якою була перша спроба Дженніфер Лопес і Бена Аффлека побудувати відносини, і чому тоді, на початку нульових, довгоочікуване весілля так і не відбулося.

Знайомство

Познайомилися Джей Ло і Аффлек в 2002 році на зйомках фільму «Джильі», в якому їм обом дісталися головні ролі. І хоча фільм провалився і отримав вкрай негативну оцінку кінокритиків, саме з нього і почалася шалено романтична історія кохання Бена і Дженніфер.

До слова, на той момент актриса була в шлюбі з танцором Крісом Джаддом, і розлучилася пара в 2003 році. Чи був виною розриву Аффлек, або ж накопичилися взаємні невдоволення подружжя – історія замовчує.

Заручини

Вже в листопаді 2002 року Бен Аффлек освідчився коханій. Актор подарував Джей Ло на заручини розкішну обручку Harry Winston з рожевим діамантом, вартістю близько 2,5 млн доларів. Пара не просто з’являлась у всіх ЗМІ в той час – Лопес і Аффлек були щодня практично на всіх обкладинках таблоїдів, а подробиці їхнього особистого життя обговорювалися до найдрібніших деталей.

У 2003 році Джей Ло і Бен Аффлек знову разом опинилися на знімальному майданчику фільму «Дівчина з Джерсі», а через кілька місяців після закінчення зйомок оголосили… про перенесення весілля. Новина шокувала фанів, адже торжество мало відбутися чи не на наступний день після раптової заяви.

Розставання

У 2004 році пара офіційно оголосила про розрив стосунків, хоча наближені джерела розповідали, що насправді закохані розлучилися практично відразу після оголошення про перенесення весілля. Причина розриву досі достовірно невідома: актори неодноразово наголошували, що все зіпсувала підвищена увага ЗМІ – зірки не були готові будувати родину під прицілом камер. Але в одному з інтерв’ю Джей Ло зізналася, що вони з Беном просто зустрілися не в той час…

Джей Ло та Марк Ентоні

Шоком для шанувальників стала новина про швидке весілля Дженніфер Лопес з Марком Ентоні в тому ж 2004 році, а в 2008 році у пари народилися близнюки.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер

У 2005 році одружився і Бен Аффлек, його новою обраницею стала актриса Дженніфер Гарнер, з якою вони познайомилися на зйомках «Перл-Харбора». У пари народилося троє дітей. Але 2018 році після чуток про зради Бена, його пристрасті до азартних ігор і алкоголю, Аффлек і Гарнер розлучилися.

Джей Ло та Алекс Родрігес

Недовгим був шлюб і Джей Ло. У 2011 році актриса розлучилася з Марком Ентоні і закрутила роман з танцюристом Каспером Смартом, який був молодший за неї на 18 років. Але в 2016 і ці відносини спіткала невдача, а вже в 2016 році Джей Ло з’явилася на червоній доріжці з репером Дрейком. Цей роман тривав лише три місяці, і вже через місяць відпочинку актриса засвітилася з новим бойфрендом – бейсболістом Алексом Родрігесом.

У 2018 році роман вийшов на новий рівень – Алекс зробив коханій пропозицію і пара почала готуватися до весілля. Але коронавірус сплутав всі плани, і пишне торжество довелося відкласти. А в 2020 пара і зовсім оголосила про розрив відносин.

Бен Аффлек та Ана де Армас

Бен Аффлек після розлучення кілька разів намагався побудувати нові відносини. Відразу після розставання з Гарнер він почав зустрічатися з телепродюсером Ліндсі Шукус, але їх роман не витримав випробування популярністю, і пара розлучилася досить швидко. У 2019 на зйомках фільму «Глибока вода» Аффлек познайомився з актрисою Аною де Армас, а вже восени 2020 Бен зробив дівчині пропозицію. Але і цьому весіллю не судилося відбутися – в січні 2021 пара оголосила про розрив.

Знову разом

І ось в травні 2021 з’явилися перші невпевнені чутки про те, що Джей Ло і Бен Аффлек знову разом. В возз’єднання зіркової пари дуже хотілося вірити, але до появи перших фото більшість фанів вважали новини фейковий.

Колишній чоловік Дженніфер Лопес прокоментував її роман з Беном Аффлеком

І знімки не змусили себе чекати – в кінці травня парочка засвітилася на фото папараці на відпочинку дорогою в Монтану.

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