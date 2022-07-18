Історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з 2002 до 2022 рік

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік
Ця парочка знає, як здивувати весь світ! Через 17 років Джей Ло і Бен Аффлек знову разом, і їх роман стрімко набирає обертів. Як починалися ці стосунки, і як розвивалися події – від знайомства до розриву, читайте в матеріалі.
24 липня американській актрисі і співачці Дженніфер Лопес виповнилося 52 роки. І в свій день народження Джей Ло зробила довгоочікуваний подарунок фанам – офіційно підтвердила відносини з актором Беном Аффлеком, виклавши романтичне фото з яхти.
Чутки про роман зірок весь світ обговорює вже кілька місяців, папараці діляться знімками закоханої парочки, зробленими з-за кущів, але до сих пір відносини Дженніфер Лопес і Бена Аффлека залишалися під великим питанням – чи дійсно ці двоє зважилися на другу спробу через 17 років, або ж це легкий літній роман з присмаком ностальгії?
Дженніфер Лопес прокоментувала роман з Беном Аффлеком
І на радість шанувальників пари, фото на офіційній сторінці Джей Ло, на якому актриса цілується з коханим, розставило всі крапки над «i». Вони знову разом!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ми вирішили пригадати, якою була перша спроба Дженніфер Лопес і Бена Аффлека побудувати відносини, і чому тоді, на початку нульових, довгоочікуване весілля так і не відбулося.
Познайомилися Джей Ло і Аффлек в 2002 році на зйомках фільму «Джильі», в якому їм обом дісталися головні ролі. І хоча фільм провалився і отримав вкрай негативну оцінку кінокритиків, саме з нього і почалася шалено романтична історія кохання Бена і Дженніфер.
До слова, на той момент актриса була в шлюбі з танцором Крісом Джаддом, і розлучилася пара в 2003 році. Чи був виною розриву Аффлек, або ж накопичилися взаємні невдоволення подружжя – історія замовчує.
Вже в листопаді 2002 року Бен Аффлек освідчився коханій. Актор подарував Джей Ло на заручини розкішну обручку Harry Winston з рожевим діамантом, вартістю близько 2,5 млн доларів. Пара не просто з’являлась у всіх ЗМІ в той час – Лопес і Аффлек були щодня практично на всіх обкладинках таблоїдів, а подробиці їхнього особистого життя обговорювалися до найдрібніших деталей.
У 2003 році Джей Ло і Бен Аффлек знову разом опинилися на знімальному майданчику фільму «Дівчина з Джерсі», а через кілька місяців після закінчення зйомок оголосили… про перенесення весілля. Новина шокувала фанів, адже торжество мало відбутися чи не на наступний день після раптової заяви.
У 2004 році пара офіційно оголосила про розрив стосунків, хоча наближені джерела розповідали, що насправді закохані розлучилися практично відразу після оголошення про перенесення весілля. Причина розриву досі достовірно невідома: актори неодноразово наголошували, що все зіпсувала підвищена увага ЗМІ – зірки не були готові будувати родину під прицілом камер. Але в одному з інтерв’ю Джей Ло зізналася, що вони з Беном просто зустрілися не в той час…
Шоком для шанувальників стала новина про швидке весілля Дженніфер Лопес з Марком Ентоні в тому ж 2004 році, а в 2008 році у пари народилися близнюки.
У 2005 році одружився і Бен Аффлек, його новою обраницею стала актриса Дженніфер Гарнер, з якою вони познайомилися на зйомках «Перл-Харбора». У пари народилося троє дітей. Але 2018 році після чуток про зради Бена, його пристрасті до азартних ігор і алкоголю, Аффлек і Гарнер розлучилися.
Недовгим був шлюб і Джей Ло. У 2011 році актриса розлучилася з Марком Ентоні і закрутила роман з танцюристом Каспером Смартом, який був молодший за неї на 18 років. Але в 2016 і ці відносини спіткала невдача, а вже в 2016 році Джей Ло з’явилася на червоній доріжці з репером Дрейком. Цей роман тривав лише три місяці, і вже через місяць відпочинку актриса засвітилася з новим бойфрендом – бейсболістом Алексом Родрігесом.
У 2018 році роман вийшов на новий рівень – Алекс зробив коханій пропозицію і пара почала готуватися до весілля. Але коронавірус сплутав всі плани, і пишне торжество довелося відкласти. А в 2020 пара і зовсім оголосила про розрив відносин.
Бен Аффлек після розлучення кілька разів намагався побудувати нові відносини. Відразу після розставання з Гарнер він почав зустрічатися з телепродюсером Ліндсі Шукус, але їх роман не витримав випробування популярністю, і пара розлучилася досить швидко. У 2019 на зйомках фільму «Глибока вода» Аффлек познайомився з актрисою Аною де Армас, а вже восени 2020 Бен зробив дівчині пропозицію. Але і цьому весіллю не судилося відбутися – в січні 2021 пара оголосила про розрив.
І ось в травні 2021 з’явилися перші невпевнені чутки про те, що Джей Ло і Бен Аффлек знову разом. В возз’єднання зіркової пари дуже хотілося вірити, але до появи перших фото більшість фанів вважали новини фейковий.
Колишній чоловік Дженніфер Лопес прокоментував її роман з Беном Аффлеком
І знімки не змусили себе чекати – в кінці травня парочка засвітилася на фото папараці на відпочинку дорогою в Монтану.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Затамувавши подих, всі чекали, коли ж з’явиться офіційне підтвердження або спростування. І це сталося! 24 липня в свій День Народження Дженніфер Лопес і Бен Аффлек поділилися знімком, на якому вони цілуються на білосніжній яхті, тим самим підтвердивши всі чутки і ощаслививши шанувальників, які 17 років чекали на цю новину!
Стало відомо, що 16 липня Бен Аффлек та Дженніфер Лопес таки одружились!
За інформацією журналістів, 16 липня пара отримала свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, штат Невада, пов’язавши свої долі на таємній церемонії у Лас-Вегасі. У свідоцтві вказані справжні та повні імена зірок: Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес. Факт одруження таблоїду підтвердив і джерело близького оточення пари.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Що ж, сподіваємося, цього разу парі вдасться впоратися з пильною увагою всього світу, а їхні почуття, які вдалося зберегти протягом 17 років, розгоряться з новою силою.
Фото: Getty Images