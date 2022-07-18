Переможці YUNA-2022: список переможців музичної премії YUNA-2022

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Організаційний комітет української музичної премії YUNA визначив переможців у своїх номінаціях. Після чисельних переносів через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення церемонію таки провели онлайн.
Цьогоріч захід носить благодійну місію. Усі статуетки переможців розіграють на аукціоні, а кошти передадуть на придбання апаратів для поранених бійців.
Нагадаємо, що на отримання премії YUNA-2022 претендували треки, реліз яких відбувся з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.
Виконавиця – NK
Виконавець – Артем Пивоваров
Рок-гурт – The HARDKISS
Поп-гурт – KALUSH / KAZKA
Пісня – Wellboy – «Гуси»
Пісня іншою мовою – TVORCHI – Falling
Альбом – The HARDKISS – «Жива і не залізна»
Відеокліп – MONATIK – «Зажигать / JOMO» (реж. Таню Муїньо)
Дует/колаборація – Бумбокс & Саша Чемеров – «Любила»
Відкриття року – Wellboy
Електронний хіт – Go_A – SHUM
Хіп-хоп хіт – KALUSH – «Зорі»
Естрадний хіт – Ірина Білик – «Не стримуй погляд»
Пісня до фільму – «На щастя» – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм «Скажене весілля 3»)
Концертне шоу – TVORCHI – ROAD / MONATIK – Made With Love and Rythm
Інший формат – DAKOOKA
Менеджмент артиста – MONATIK corporation
Спецномінація «Музична харизматична пара» – Юлія Саніна і Валерій Бебко
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