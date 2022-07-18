Переможці YUNA-2022: список переможців музичної премії YUNA-2022

Організаційний комітет української музичної премії YUNA визначив переможців у своїх номінаціях. Після чисельних переносів через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення церемонію таки провели онлайн.

Цьогоріч захід носить благодійну місію. Усі статуетки переможців розіграють на аукціоні, а кошти передадуть на придбання апаратів для поранених бійців.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що на отримання премії YUNA-2022 претендували треки, реліз яких відбувся з 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року.

Повний список переможців премії YUNA-2022:

Виконавиця – NK

Виконавець – Артем Пивоваров

Рок-гурт – The HARDKISS

Поп-гурт – KALUSH / KAZKA

Пісня – Wellboy – «Гуси»

Пісня іншою мовою – TVORCHI – Falling

Альбом – The HARDKISS – «Жива і не залізна»

Відеокліп – MONATIK – «Зажигать / JOMO» (реж. Таню Муїньо)

Дует/колаборація – Бумбокс & Саша Чемеров – «Любила»

Відкриття року – Wellboy

Електронний хіт – Go_A – SHUM

Хіп-хоп хіт – KALUSH – «Зорі»

Естрадний хіт – Ірина Білик – «Не стримуй погляд»

Пісня до фільму – «На щастя» – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм «Скажене весілля 3»)

Концертне шоу – TVORCHI – ROAD / MONATIK – Made With Love and Rythm

Інший формат – DAKOOKA

Менеджмент артиста – MONATIK corporation

Спецномінація «Музична харизматична пара» – Юлія Саніна і Валерій Бебко

Читай також:

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися: всі подробиці таємного одруження

Даша Кацуріна показала, як проводить час разом з Дантесом в Ізраїлі