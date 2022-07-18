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Бейонсе в ТікТок: співачка виклала перше відео

Бейонсе в ТікТок: співачка виклала перше відео

TikTok вже давно підкорив аудиторію різних вікових категорій. А тому селебриті активно займаються розвитком своїх профілів у цій соцмережі. І ось нарешті черга дійшла до єдиної і неповторної Бейонсе. Американська співачка нарешті опублікувала своє перше відео в TikTok.

Щоправда, Бейонсе вирішила не підтримувати жоден з трендів і сама у ролику не з’явилася. Натомість селебриті зробила нарізку з відео користувачів TikTok, які записали безліч роликів під її нову пісню Break My Soul. Таким чином зірка подякувала фанатам за підтримку.

Зараз дивляться
@beyonce Seeing y’all release the wiggle made me so happy! Thank you so much for all the love for BREAK MY SOUL! – Love B —#RENAISSANCE #BREAKMYSOUL ♬ BREAK MY SOUL – Beyoncé

Всього за добу на зірку підписалося 3,5 мільйона користувачів, а її перше відео зібрало більше 17 мільйонів переглядів.

Фото: Getty Images

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