Бейонсе в ТікТок: співачка виклала перше відео

TikTok вже давно підкорив аудиторію різних вікових категорій. А тому селебриті активно займаються розвитком своїх профілів у цій соцмережі. І ось нарешті черга дійшла до єдиної і неповторної Бейонсе. Американська співачка нарешті опублікувала своє перше відео в TikTok.

Щоправда, Бейонсе вирішила не підтримувати жоден з трендів і сама у ролику не з’явилася. Натомість селебриті зробила нарізку з відео користувачів TikTok, які записали безліч роликів під її нову пісню Break My Soul. Таким чином зірка подякувала фанатам за підтримку.

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Всього за добу на зірку підписалося 3,5 мільйона користувачів, а її перше відео зібрало більше 17 мільйонів переглядів.

Фото: Getty Images

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