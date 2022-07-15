Софі Тернер та Джо Джонас вдруге стали батьками

Голлівудська акторка Софі Тернер народила своєму чоловікові співаку Джо Джонасу другу дитину! Про це ексклюзивно першим написало видання People.

«Джо і Софі раді оголосити про народження доньки», – повідомили представники селебриті.

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Коли саме народилася дитина та як її назвали, поки невідомо. Проте, повідомляють, що мати та дитина почуваються чудово.

«Ми дуже раді розширенню родини. Це найкраще благословення», – сказала Софі Тернер в інтерв’ю Elle UK на початку травня.

Нагадаємо, що 26-річна Софі Тернер і 32-річний Джо Джонас разом виховують дворічну доньку Віллу.

Фото: Getty Images

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