Після 4: дивитися офіційний трейлер

Voltage Pictures представили трейлер довгоочікуваного продовження франшизи «Після». Це вже четверта частина у серії фільмів, вона отримала назву «Після. Довго і щасливо».

«Після. Довго і щасливо» – дивитися трейлер онлайн:

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Нарешті історія кохання Тесси і Хардіна добігає свого логічного кінця. Після всього, що парі довелося пройти, вони нарешті зрозуміють, чи варте таке складне кохання їхніх зусиль. Хардін ніяк не може заспокоїти своїх демонів, а Тесса не може зрозуміти, чи не втратить вона себе у боротьбі за коханого. Чи буде у цієї історії щасливий кінець «і жили вони довго і щасливо»?

До головних ролей повернулися Джозефін Ленгфорд та Хіро Файнс-Тіффін. Також у картині «Після. Довго та щасливо зіграли: Ченс Пердомо, Стівен Мойєр, Аріель Кеббел, Картер Дженкінс, Луїз Ломбард, Роб Естес та лауреатка премії «Оскар» Міра Сорвіно.

Нагадаємо, що франшиза «Після» заснована на однойменних романах письменниці Анни Тодд. Спочатку її проза була доступна онлайн на платформі Wattpad, а пізніше у 2014-2015 роках вийшла друком. І незважаючи на те, що письменниця наполягла на існуванні безкоштовної версії книги на Wattpad, сумарний тираж книг лише у перші роки перевищив 15 млн. проданих копій.

Прем’єра фільму «Після. Довго і щасливо» запланована на 7 вересня 2022 року.

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