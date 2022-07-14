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Вибух у Вінниці: постраждали люди з команди співачки ROXOLANA – є загиблий

Вибух у Вінниці: постраждали люди з команди співачки ROXOLANA – є загиблий

Рашисти вбивають україців. Щодня й щоночі. Через російскі ракети, які вдарили по Вінниці, постраждали люди з команди співачки ROXOLANA

Сьогодні, 14 липня, три ракети прилетіли у Вінницю, серед постраждалих будівель – Будинок Офіцерів – культурна будівля, де українські артисти активно дають концерти. О 18:00 там мав відбутися концерт ROXOLANA із запрошеним гостем – LAUD.

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Двоє техніків співачки, які готували сцену до концерту, під час вибуху були в Будинку Офіцерів. Наразі вони у лікарні, за їхнє життя борються медики. Також частина команди співачки знаходилась в місті, вони поранені.

– Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені, наш Андрій та Женя боряться за життя в операційних. Ми молимося за їх життя та життя всіх, хто постраждав сьогодні, – написала співачка.

 

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Публикация от Роксолана Сирота ????ROXOLANA???? (@roxolanas)

Згодом, нажаль, стало відомо, що один з техніків – Євген – загинув. Приносимо свої співчуття родичам та знайомим загиблого…

Вибух у Вінниці: постраждали люди з команди співачки ROXOLANA – є загиблий

Фото Instagram

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