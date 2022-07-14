Святослав Вакарчук – про пережитий ним артобстріл

Лідер українського гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вчергове відвідав позиції українських захисників на передовій. Музикант їздить на передову до військових, щоб підняти їхній бойовий дух своєю творчістю. Але не кожна така поїздка минається мирно. Так, вночі 13 на 14 липня стало відомо, що Святослав Вакарчук потрапив під ворожий артобстріл, але музикант не постраждав.

«На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на Сході і на Півдні. І потрапляв в різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас з вами, більше в України нікого нема. Тож кожен має робити для Перемоги, що може. Кожен. Кожного дня. Так як роблять ці хлопці та дівчата на фронті. Вони — наш скарб. Зі мною все добре! Продовжуєм іти!» — написав Святослав Вакарчук у своєму Instagram.

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Вакарчук відвідав 28-у окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу та 59-у окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка, щоб підтримати українських захисників своєю творчістю. Це був перший виступ музиканта після народження доньки.

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