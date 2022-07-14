Оля Полякова різко роз’яснила, як її чоловіку вдалося виїхати за кордон

Артистку обурили коментарі в мережі щодо її коханого
Нещодавно чоловіку української співачки Олі Полякової вдалося виїхати за кордон. Через це багато телерам-каналів почали поширювати інформацію про те, що Вадим Поляков покинув країну незаконно. У своєму Instagram Оля Полякова виступила на захист батька своїх дітей та емоційно пояснила усім зацікавленим, яким чином її чоловіку Вадиму вдалося виїхати за кордон.
«Дуже гидко мені зараз спостерігати ситуацію, в якій якісь паблики розшерюють новину, що нібито мій чоловік був за кордоном, а я розповідаю, що ні. Мій чоловік з усіма дозволами вперше після початку війни 29 червня приїхав за мною та моїми дітьми до Праги. Ми були там три дні. Він був на двох моїх концертах, і 3 липня ми вирушили до України. Я прошу вас, люди, не розганяйте гівно на вентилятор. Огидно на це дивитись», — заявила Полякова.
А вже після співачка зізналася, що 29 червня її чоловіку виповнилося 60 років, а тому він може виїжджати за кордон на законних підставах.
«До речі, від 29 червня мій чоловік має право виїжджати за кордон, бо йому виповнилося 60 років. І всі, хто каже фігню та розганяє хейт, закрийте роти. Ідіть у дупу! І ще одне — він в Україні. Як був, так і є. І нікуди не збирається. Тому можете зустрітись з ним особисто. Він уміє з такими говорити. Побачу, які ви сміливі», — додала Полякова.
Читай також:
Оля Полякова звернулася до Володимира Зеленського
Оля Полякова презентувала нову пісню на благодійному концерті в Грузії (Відео)