Гаррі Стайлз передав свій гонорар за рекламу для Apple на допомогу українцям

Британський співак й актор Гаррі Стайлз продовжує підтримувати Україну та українців не лише словом, а й ділом. Нещодавно артист пожертвував свій гонорар за рекламу для Apple гуманітарній організації, яка допомагає українцям. Про це пише портал 9to5Mac з посиланням на NME.

У новому рекламному ролику AirPods Pro компанія Apple запросила знятися Гаррі Стайлза, а також використала його пісню Music for a Sushi Restaurant. Усі гроші за цей проект музикант попросив Apple перерахувати на рахунок Міжнародного комітету порятунку (IRC). Ця організація зокрема допомагає мільйонам українців, які були змушені залишити дім через повномасштабне вторгнення росії. Загалом організація допомагає «всім постраждалим від великих криз, коли вони відновлюють своє життя». IRC також

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Повідомляють, що співак погодився знятися в рекламі, лише якщо Apple зробить пряму пожертву до Міжнародного комітету порятунку.

Фото: IStock

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