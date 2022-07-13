Wellboy – Ворогів на ножі: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Український виконавець Антон Вельбой, вперше від початку війни, випустив пісню під назвою «Ворогів на ножі»

Це пісня про українську незламність. Про те, як історія накладається на сьогодення. Як нам доводиться чинити опір ворогам, боротися за українські цінності, культуру, писемність, мистецтво, традиції та, найголовніше, — нашу ідентичність, яку ворог сьогодні намагається викрасти у нас та знищити. Попри це, як і багато років тому — ми не припинимо воювати і обов’язково виграємо у цій боротьбі.

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– Це пісня не про війну. Вона про непереможний людський дух, про нашу перемогу, свободу та жагу до життя. Ми переживаємо не найкращі часи, але через тріщину обов’язково просочиться світло і всі вороги обов’язково будуть покарані, — коментує Wellboy.

Вперше Wellboy презентував новий сингл на благодійному концерті Life will win в рамках європейського туру, метою якого був збір коштів на закупівлю рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень. Крім цього, сингл продовжує звучати на інших благодійних виступах артиста та увійде в майбутній альбом, над яким наразі працює Антон Вельбой.

Сингл Wellboy – «Ворогів на ножі» доступний на всіх музичних платформах: https://bfan.link/vorogiv-na-nozhi

Фото – Instagram

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